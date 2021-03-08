早前內地公佈的「十四五規劃綱要」，未如往年的五年規劃，設定具體的經濟年均增長目標。國家發改委昨表示，今次只是以「定性表述」為主，隱含「定量表述」；強調不設定具體量化指標，有利於應對各類風險挑戰，「不能簡單以GDP增速論英雄 」。

發改委：不以增速論英雄

「十三五」規劃設定GDP年均增速保持在6.5%以上，今次則沒有設具體目標。發改委副主任胡祖才昨在國新辦記者會上解釋，將GDP年均增長目標，以「保持在合理區間、各年度視情提出」表述，並非史上首次。他又指， 中國經濟轉向高質量發展階段，不能為經濟增長，不顧質量效益和生態環境方面的後果；而「隱含定量表述」，並非「不要GDP增速」。他稱，據多家智庫及發改委預測，「GDP增速保持在一定速度是有把握的」，但他亦承認，未來五年經濟環境有較大不確定性， 不設定量化增速目標，「有利於更積極主動從容應對各類挑戰風險，增強發展的靈活性，為應對不確定性留有空間」。

此外，國家發改委秘書長趙辰昕表示，今年要修訂和出台《市場准入負面清單（2021年版）》，持續破除市場准入的各種隱性壁壘，並將制訂和出台海南、深圳等放寬市場准入的特別措施。另一名發改委副主任寧吉喆則表示，全球疫情蔓延及經濟形勢嚴峻複雜，中國經濟穩定恢復，仍面臨挑戰，需「深入挖掘消費潛力」，在常態化疫情防控之下，促進居民消費。

新華網