兩岸政治氛圍丕變，衝擊年輕人升讀大學選擇。台灣陸生聯招會公佈，去年實際註冊的碩博士班陸生僅573人，創下自2011年陸生招生以來最低紀錄，學士班陸生更歸零。往年陸生招收數名列前茅的老字號私立大學要轉向招募日韓學生。

報道指，兩岸交惡後，大陸教育部去年4月9日起，禁止陸生新生報讀台灣大學，令本學年台灣學士班陸生新生零人。

陸生聯招會公佈2020年招生資訊，博士班新生招生額371名，報名81人，實際註冊僅56人；碩士班招生額1,129名，報名640人，實際註冊517人，碩博士班註冊數，創開放招收陸生十年來新低，比開辦首年學士班註冊人數724人還少。

陸生聯招會總幹事張鴻德說，今年無論學士和碩博士班新生都還沒得到對岸回應，至今無法啟動招生規劃。他指，大陸大學近年也在搶招台灣高中生，雙方應該對等，如情況持續，陸生將會消失於台灣校園。

高教工會組織部主任林柏儀說，台灣通常是老牌私校較依賴陸生。而疫情影響下，國際招生也受衝擊，去年開始各國的境外生也減少。評估私校短時間內，應難找到替代陸生生源的境外生。

世新、文化、東吳等高層向台灣《蘋果新聞網》表明，未聽聞今年陸生學士班招生有下文，但有學校高層表示，聽聞中國教育體系、學校等均傾向開放，讓兩岸學生交流，但國台辦另有政治考量，且去年雖說是疫情影響，但實際上都是政治盤算。

文化大學教務長方元沂評估陸生招生短期難回春，正透過海外代表處，陸續接洽日韓等地高中學校，甚至針對日本高中生行銷、提供華語課程，開拓生源。

東吳大學校長潘維大指，過去東吳陸生以短期交換生、學術交流為主，但財務面還是約短少了4,000萬元新台幣（約1,096萬港元），目前正鎖定招募程度及經濟條件較佳的日韓學生補充。

台灣海外聯合招生會上月底公佈，香港學生今年報讀台灣大專院校的人數大增，由去年2,463人增至3,148人，升幅約28%。

台灣《蘋果新聞網》

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