曾經在港出售、台灣展裕國際有限公司旗下品牌「樂扉」的有機嬰兒米餅，早前被揭發在生產過程中使用工業用氮氣封存食物，且工廠不時有蟑螂、老鼠出沒，引發食物安全憂慮。台灣新北市衞生局周二（9日）表示，樂扉此舉違反食品安全衞生管理法，加上日前再次檢查後仍不合格，將下令其停業並重罰180萬元新台幣（下同，約49萬港元）。

衞生局表示，樂扉使用的氮氣鋼瓶上明顯印有「禁用於食品」的字樣，但仍用於封存食物，違反食品安全衞生管理法，最高可判7年以下有期徒刑及罰款8,000萬元（約2,190萬港元），且已將案件交予檢方偵辦。

另外，當局於上周五（5日）曾再次進行檢查，發現該公司仍無法提供氮氣安全性資料，仍未符合衞生安全原則，因此判定檢查不合格，將下令其停業並重罰180萬元，並強調若該公司不遵行，可再罰款3萬至300萬元（約8,200至82萬港元）。

樂扉一名前員工早前向台媒爆料，指公司老闆為節省成本，在嬰幼兒有機米餅包裝中加入工業用氮氣封存食物，員工提供的片段見工場衞生情況非常惡劣，如地面散落米通無人清理，不時有蟑螂出沒，機器上更滿是老鼠屎，甚至見老鼠板上還黏着一隻半死不活、正在掙扎的老鼠。該員工又透露，老闆使用工業用氮氣至少4年，有員工曾擔心工業用氮氣對人體有害，曾力勸老闆改用可供食用的氣體，但老闆一意孤行，更辭退該員工。

新北市衞生局其後到工場巡查，並封存6款共約497公斤的產品，以釐清產品安全疑慮，並在工廠內發現有工業用氮氣，已要求生產商於限期前改善。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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