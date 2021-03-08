武漢肺炎疫情令港人出外旅遊遙遙無期，不過作為防疫模範生的台灣似乎有望率先出發。繼太平洋島國帛琉之後，台灣當局點名越南，列入考慮開放旅遊氣泡國家之一。有台灣旅行社表明樂觀其成，指越南深受台灣旅客歡迎，相信市場比帛琉更大，但機票價錢上漲及檢測費等增加成本，估計團費比過往上升至少1.5萬元新台幣（約4,128港元）。

陳時中：仍以帛琉為主

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，推動旅遊氣泡主要考慮當地疫情，他也提及在東南亞國家中，目前約10個區域國家沒有爆發疫情，當中包括越南，現時僅有零星本土個案；至於其他沒有疫情的國家，相對不是台灣人的旅遊熱點，因此目前仍以帛琉的旅遊氣泡為主。

台北榮總醫務企管部主任李偉強目前負責台灣對越南相關醫療支援，他指越南人口規模遠超越台灣及帛琉，開放旅遊氣泡必須更加謹慎，應循序漸進，建議優先在河內及胡志明市等一線城市開放商務氣泡，檢疫強度則視乎各個城巿的疫情，將來亦可以是否接種疫苗為考慮因素，將原本14天的檢疫期，縮短為7至3天不等。

帛琉與台灣有邦交關係，疫情至今零確診，台灣當局前日宣佈雙方正商討開放旅遊氣泡，強調已派防疫專家實地視察，對當地環境安全有信心，一定會互相放寬檢疫規定，並朝「促成方向」進行。

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