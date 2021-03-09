全國人大正在審議「國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）」（下稱「草案」），當中提出加快發展人工智能（AI）、晶片、量子計算等七個戰略領域。有美媒分析指，中國決定加大與美國科技競賽的賭注，在涉及國家安全的科技領域與美決戰。

美媒《華爾街日報》中文網報道，中國政府5日在提交全國人大審議的「草案」中，提出今後5年研發支出將以每年7%以上的速度增長，這在國內生產總值（GDP）中的佔比將高於前一個5年。

規劃中列出最重要的發展領域，分別是人工智能、量子計算、集成電路、基因技術、生物技術、神經科學、航空航天等。根據規劃，大陸擬建立國家實驗室並加強學術項目，以孵化和扶持其中一些技術。

總理李克強在政府工作報告中也提到，將修訂法規和政策，支持風險資本流入初創企業，增加銀行貸款並擴大稅收優惠以鼓勵研發；其中大陸中央本級基礎研究支出今年將成長10.6%，並制定十年行動。

報道指，在對照美國近年對中國科技發展的限制舉動，更凸顯北京強調基礎研究，有突破美國圍堵的目的。

報道說，中國的科技力量已經愈來愈壯大，美國史丹福大學本月的一份報告說，在AI相關期刊引用量上，中國最近超過了美國。而據研究機構國際商業策略公司，截至去年底，中國可能有69萬個5G基站投入使用，美國只有5萬個；而中國最新的五年規劃設定目標將5G用戶比例提高到50%以上，並為6G網絡奠定基礎。

新加坡國立大學商學院高級研究員Alex Capri表示，「在人工智能和計算方面領先，能使中國在混合戰爭和情報收集方面獲得巨大利益」，其他尖端技術將使中國能夠擴展在印太地區的軍事能力，在太空軍事化、數碼商貿以及圍繞數碼貨幣的生態系統工作中發揮主導作用。

報道分析，中國官方在規劃及施政方針提出加大基礎研究力度，有與美國競爭的意味；事實上，科學研究領域被視為技術進步的關鍵，但中國在這個領域卻一直落後美國。

分析認為，中國要在研發上追趕美國仍有許多挑戰，例如在基礎研究和研發經費方面，中國就被「比下去」。

《人民日報》援引大陸科技部官員指出，大陸去年在基礎研究方面支出為1,500億元人民幣（約1,786億港元）。相較美國國家科學基金會去年的一份報告指出，2018年美國在基礎研究方面的支出達970億美元（約7,535億港元），約佔美國研發總支出的17%。

美國參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）早前提出，要求議員們要基於早前的一項提議起草法案，應對中國在科技領域的崛起，主張在5年年投資1,000億美元（約7,768億港元）用於人工智能、高性能計算和先進製造業等領域的基礎研究，防止美國落後於美國。

《華爾街日報》

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