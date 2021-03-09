大陸禁止台灣鳳梨（港稱菠蘿）入口，台灣政壇不論藍綠都全力聲援，52歲民進黨立法院委員王定宇原定今日（9日）在台南舉行記者會撐鳳梨，惟已婚的他爆出桃色新聞，被媒體拍到經常到比自己年輕17年、35歲的民進黨發言人顏若芳的香居留宿，事件曝光後，王定宇原定出席的挺鳳梨記者會臨時取消。

王定宇原本今天（9日）上午在台南舉辦的撐鳳梨記者會，大批記者和關心事件的民眾提前到達王定宇舉行記者會的辦事處現場，但卻撲空，王定宇未有到場，在辦事處門外，則有數籃鳳梨。

今早8時多，媒體收到通知突然記者會臨時取消，王定宇所屬的服務處表示，因市府與各界努力，台南鳳梨目前預購數量已達原訂單再加6.6萬箱，為免資源過度集中，影響其他食品項目，故取消記者會。

台灣《鏡周刊》拍攝到，家住台南的王定宇，去年12月13日起連續五晚，都在顏若芳台北的住處過夜，對此，王定宇澄清指，因為顏若芳的住處有多一個房間，於是他幾個月前分租該房間，並當作是在台北的休息處，自己太太也知情，他又否認經常去顏若芳的住處，「有要過夜或要休息才過去那邊」，認為記者沒有拍到親密互動還編故事，是「想太多」。

顏若芳亦承認有分租房間予王定宇居住，又表示常向王定宇請教政治議題，最近經常與他接觸互動。

在桃園長大的王定宇，大學畢業後做過電台節目主持，後曾擔任前立委施明德、前國大黃昭凱助理，2002年他以第2高票當選台南市議員。到2016年立委選戰，他獲得15.3萬多張選票，以全國最高得票紀錄當選。去年亦成功連任。2008年10月，時任中國海協會副會長張銘清訪問台南孔廟時，遭王定宇率眾當面抗議並將張推倒在地，王事後被起訴，罰款12.2萬元台幣（約3.4萬元港幣）。

至於顏若芳則是民進黨新聞輿情部主任兼黨發言人，她出身台南，是黨內公認的美女，2018年九合一選舉期間，她曾被知名KOL蔡阿嘎認證為選舉「十大正妹議員候選人」。

鏡周刊／台灣《蘋果新聞網》

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