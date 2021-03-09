今年即將開通首段的廣州地鐵18號線，被視為大灣區南北向的交通大動脈。日前試車時，錄得時速達176公里，刷新內地地鐵試跑的最高速紀錄。該條地鐵線是內地首條全地下鋪設、採用新型剛性接觸網的城市軌道交通線路，南起萬頃沙，北至廣州東站，未來將可在30分鐘內從南沙自貿區到達廣州主城區。

去年8月5日，國家發改委公佈《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆》，其中廣州地鐵18號線北延段和南延段納入大灣區城際鐵路的批覆。北延段將抵廣州市花都區，南延段則會連接中山市東區街道中山路和珠海市香洲區港珠澳大橋珠海公路口岸人工島口岸。

珠海市自然資源局早前公開招標，研究規劃方案。招標文件指出，人工島口岸是內地唯一同時連接港澳的口岸，口岸北側規劃預留綜合配套用地，但18號線南延段是否有必要、有條件銜接人工島等問題仍需進行深入研究。

台中旱情持續料將分區供水

台灣今年水情嚴峻，昨日（8日）西半部地區6個主要水庫存量仍低於兩成，旱情未能解除。台中市經發局長張峯源表示，依氣象預報，水情預警很快會亮紅燈，即代表會實施第三或第四階段限水措施，屆時民眾用水會受影響，將輪流分區供水2天、停水2天。

中部最大的德基水庫，目前有效蓄水量僅9.9%，再創47年來水量新低。大甲溪電廠表示，德基水庫水位若剩餘1,325米將停止供水，以維持生態平衡。目前水庫水位為1,337米，距離停水水位僅12米，恐將成為首個停止供水的水庫。

40天春運載客逾2億人次

為期40天的春運昨日（8日）結束。官方數字統計，春運期間共載客2.18億人次，較去年同期成長3.5%；載貨4.1億噸，年增16.6%。受就地過年倡議影響，今年春運運量仍較往年疫情前明顯減少。

中國國鐵運輸部門負責人指出，今年春運客流呈現「V形走勢」，載運高峯於春節開始前與春節結束後，主要是返鄉與返回工作崗位的人潮。春節連假期間的載運量則對平穩，主要是受到「就地過年」倡議影響，即便連假期間出遊也以短程或鄰近地點為主，反而使連假期間的短程運送需求上升。40天的春運期間，國鐵平均每日開出7,032列旅客列車，發送旅客545萬人次。

綜合報道

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