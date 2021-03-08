偷走別人家中毛孩，實屬卑劣可恥，還偷去交易市場販賣食用，不但非文明所容，更觸犯法例。內地網民踢爆廣東江門市一個禽畜交易市場，販賣盜竊得來的寵物，現場數百隻貓狗被困在狹小鐵籠，部份看起來奄奄一息，十分虛弱，幸得動物保護人士堅持營救，當地警方才介入調查。

內地傳媒報道，一名上海婦人定期餵飼的流浪貓突然失蹤，她利用貓咪身上的衞星定位，追蹤到貓咪身在江門市，其後發現更多苦主亦有類似遭遇。上周六，苦主們網上呼籲，請求江門巿動物義工報警。前天，義工到場營救毛孩，發現每個籠子中至少有數十隻貓貓，層層叠叠縮成一堆，有多隻貓咪已經死亡。

數百貓狗困窄籠

現場義工指商販態度蠻橫，甚至出手打人，有男商販更向義工破口大罵：「那些貓狗是用來吃的，貓不用來吃用來做甚麼？」義工指當地政府起初態度消極，但事件在網上瘋傳，昨天才改變態度與義工合作。直至昨天，廣東省江門市蓬江區委區政府發出通報，表示已把235隻貓轉移至臨時養護點，安排兩人看守及餵飼，經獸醫檢查後，目前總體健康狀況良好。廣東省和珠海巿去年三月修訂野生動物保護管理條例，列明禁止食用野生動物，違者罰款1萬元人民幣（約1.19萬港元），但全國只有深圳明令禁吃貓狗。

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