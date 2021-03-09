在中國面對內外交困局面，中共中央總書記習近平今日下午出席人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，當前國家安全形勢不穩定性、不確定性較大，要求「全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

習近平指出，今年是中國共產黨建黨100周年，是「十四五」開局、全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年，也是國防和軍隊現代化新「三步走」起步之年，全軍要強化責任擔當、弘揚實幹精神，做好常態化疫情防控，紮實做好各項工作，確保實現「十四五」良好開局。

習近平強調，當前國家安全形勢不穩定性、不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。

習近平又指，「要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把軍隊建設年度計劃安排的各項工作往前趕、往實裏抓，確保早日落地見效」。

習近平續稱，要強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充份發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新佈局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水平。要按照既定部署紮實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。創新的根本在人才。要加強戰略謀劃、創新思路理念，拿出務實舉措，把中國軍隊人才工作向前推進一大步。

習近平表示，中央和國家機關、地方各級黨委和政府要認真落實黨和國家部署要求，把擔負的國防建設領域職責履行好。要發揚軍愛民、民擁軍光榮傳統，鞏固和發展軍政軍民團結，匯聚強國興軍強大力量。

央視

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