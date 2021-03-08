廣東省深圳市百嘉莉化妝品公司的多名女員工，近日被發現在參加培訓時，被要求集體大叫「我比你強」，部份女員工甚至在台上「動手」互相拉扯推撞，現場極為混亂。事件引起網民熱議，形容涉事員工猶如「打了雞血」（指情緒突然亢奮），並留言批評這是內地傳銷公司的典型培訓手法，呼籲「趁早離開為妙」。該公司有員工事後則強調，「這只是一個非常普通的培訓」。

網上片段顯示，該公司的多名女員工當日在培訓會場上集體高呼「我比你強」口號，之後有4名員工被安排在大台上互相叫囂，其中一對女子更出手拉扯推撞。

網民形容涉事員工猶如「打了雞血」，批評該公司的培訓手法像邪教模式，留言稱：「越是不怎麼樣的公司，越喜歡行這種浮誇做作之風！」「這種公司太普遍了，一抓一大把。」「這樣的公司絕對有病，趁早離開，以防神經病上身。」「傳銷模式，無語，有的時候政府要進行監督。」

百嘉莉化妝品公司一名楊姓女工作人員事後向內媒表示，公司業務不包括產品銷售，「只給美容院提供服務，所以就是我們沒有辦法去做零售，我們是針對美容師的。那些（女性產品）我們都沒有辦法賣，我們要配合手法按摩」，並強調當日「只是一個非常普通的培訓」，沒有再作任何解釋。

澎湃新聞／新浪微博

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