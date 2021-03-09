中超聯賽冠軍江蘇蘇寧近日宣佈停止球隊營運，即將面臨解散。有江蘇蘇寧的球迷近日接獲公安警告他們在全國兩會期間不要示威或「鬧事」，還形容目前的心情是「憤怒、心碎和無力」。

球隊的母公司、同時擁有意甲勁旅國際米蘭股權的蘇寧集團，早前已表明將會集中資源在核心的零售業務上，這意味着江蘇蘇寧已失去這條「大水喉」。有球迷3日到江蘇蘇寧球會總部門口拉起橫額抗議，上面寫道：「熱血難涼，保衞江蘇隊」。

報道指，江蘇蘇寧球迷俱樂部一名成員劉如（音譯；Liu Yu）表示，支持者到江蘇省政府體育部門進行游說工作，但如今卻遭警告在全國兩會舉行期間，不要進行任何抗議活動。

31歲擔任會計工作的蘇寧球迷說：「公安向球迷俱樂部表明不要參加任何聚集，還威脅會控告球迷會。」她坦言，現在只感受到非常強烈的無力感，只能默默守護這個她熱愛的球會。

雖然江蘇蘇寧官方還沒宣佈正式解散，但這一天也即將來臨，目前超過12個球迷會在過去一年悄然消失，而蘇寧只不過在贏得中超冠後約100天就停止營運，劉如坦言難以承受：「我感到某種跟我心靈十分密切的東西突然消失一樣。」

另一名不願透露名字的球迷指，在中共發展足球項目也可以「很敏感」，有球迷負責人曾接到公安的電話，要求他們不要搞事。

另一名25歲球迷坦言已不再相信江蘇蘇寧，由蘇寧以5.23億元人民幣（約6.3億港元）接收江蘇舜天開始，於2018年已不再到球場看比賽，取而代之只會支持青年軍球賽。他說：「所有人現在終於知道，商業集團入主球會是一件十分『嘔心』的事，所以大家才由最初支持蘇寧變成一起杯葛蘇寧，始終我們投放最大的感情支持球會，但球會卻可以突然消失無蹤。」

法新社

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