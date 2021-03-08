被褥、窗簾、梳化等家居物品莫名焚燒，發生40多次離奇自燃事件。事發在河南省信陽市光山縣的農村，戶主表示為找出起火原因，在家安裝十多個閉路電視鏡頭，偏偏出外吃飯時，「觀看監控的時候發現突然間着火了」。

上床蓋被即起火

河南電視台報道，戶主羅先生指上月22日晚上首次發生自燃事件，當時窗簾自然起火，現在家中掛窗簾的位置燒至漆黑一片，緊接着家中各處陸續發生自燃事件，撲火起火，不斷循環，一星期出現40多次，甚至試過剛剛躺上床，蓋上被子睡覺，被子就無故自燃起火。此外，羅先生家中的樓梯、櫃子及梳化都有燒焦痕迹。

其後羅先生報警救助，光山縣消防救援大隊到場取證，亦有地質勘探專家調查。昨天有內地傳媒收到權威人士消息，指相關部門介入後，羅先生家中沒有發生過自燃事件。當局初步調查發現，起火屬人為事件，掌握具體情況後會發出通報，回應社會關注。

河南上月亦有發生不明自燃事件，位於南陽市唐河縣馬振撫鎮姚湖村傅崗自然村，由17日開始，一連六天，至少11戶村民家中及屋外離奇起火，燃燒的物品層出不窮，包括被褥、鞋子、落葉及衣服等，合共30多宗，幸好全被撲滅，未造成損失。不過村民陷入恐慌，當局檢測取證後已排除人為縱火，要求科研部門協助調查。

澎湃新聞/河南電視台