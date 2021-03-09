中國在2019年率先爆發武漢肺炎禍延全球，但中國未有向國際認錯之餘，前外交部副部長何亞非更鼓勵中國應該帶領全球，面對武肺病毒、氣候變化、網絡安全等議題，重塑全球治理體系，而且不只限於參與，更要發揮引領作用，並且就全球治理體系提供新思想、新方案。

何亞非接受內地媒體《每日經濟新聞》專訪時提到，武漢肺炎疫情是變速器，加速地區變化和衝突，特是是讓亞太地區出現區域經濟一體化、力量再平衡、軍事對峙、治理框架的脆弱性等問題。他認為，面對地區存在的衝突隱患，各國應擱置分歧，重啟對話和談判，亦需要建立區域性的治理框架，來應對這些非傳統的威脅。

何亞非又提到世界面臨百年大變局，世界力量平衡出現變化，以中國為代表的發展中國家和新興市場經濟體力量在上升，以美國為代表的西方國家在世界經濟的佔比下降，導致地緣政治衝突上升，加深文明隔閡。同時，由於全球原本的治理體系失效，面對氣候變化、武肺病毒、網絡安全等全球性挑戰都變得難以應對；再加上貿易保護主義、上屆美國退出國際組織的行為，反映大國之間的合作精神有所欠缺。

他認為，中國參與國際事務和應對全球挑戰的努力有目共睹，是具有全球影響力的大國，在國際事務中發言權和影響力持續增長。各國對中國也有期待，希望中國在塑造今後的國際秩序、全球治理體系中能夠提供新思想、新方案，「不僅要積極參與，而且要發揮引領作用」，甚至提出「中國思想」、「中國方案」，向外國中國國內「成功」治理的經驗、在經濟發展中所取得的成績，以及中國的發展模式。

何亞非說，中國要加強國際合作，「美國要脫鉤，我們不能脫鉤」，建議中國要開拓與歐洲、拉美、亞洲國家的經貿合作，形成更大的市場。同時要堅持經濟全球化，在改革世貿組織的基礎上推動自由貿易，又認為世界經濟步入知識經濟和數字經濟發展的新階段，需要制定新規則，以適應技術革命和全球供應鏈變化，推動經濟綠色、可持續發展。

《每日經濟新聞》

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