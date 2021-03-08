大陸對台灣文攻武嚇不斷。全國兩會期間，人大解放軍代表團新聞發言人吳謙前日回應中國軍費增長時提及台灣。

他稱，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅」；又威脅，中國對台灣「不承諾放棄使用武力」。

同日官媒亦發佈被視為「攻台主力」的解放軍東部戰區第73集團軍演習片段，展示解放軍裝甲部隊以坦克等裝備，跨晝夜實彈射擊考核，其間消耗彈藥逾千發。

最新公佈的中國國防支出預算約13,000億元人民幣，較去年增長6.8%，吳謙稱，增加國防費用，主要用於軍隊配合「十四五」規劃，確保重大工程實施；武器裝備升級換代；培育軍事人才；改善官兵福利等。

吳謙提到，「台獨」對台海穩定構成「最大現實威脅」，形容「天下並不太平，國防必須強大」。對於美國國務院敦促大陸停止對台軍事施壓，吳指，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」；又稱，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

央視則發佈東部戰區第73集團軍裝甲部隊的實彈演習片段。另外，北部戰區海軍在黃海海域某基地進行反水雷演練的片段亦曝光，有掃雷艦大隊組織無棣艦、宣威艦等多艘艦艇演練，模擬艦炮攻擊防禦等。

蔡英文登「蘭陽軍艦」視察

在台灣，總統蔡英文昨前往海軍131艦隊基地，並登上濟陽級巡防艦「蘭陽軍艦」視察；並藉3.8國際婦女節，肯定女性官兵的專業表現。

央視/台灣《蘋果》新聞網