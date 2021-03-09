北京正在舉行全國兩會，今年依然對國防及軍建十分重視，除在疫情下，國防預算增長至6.8%，達1.35萬億元人民幣（下同，1.62萬億港元）外，最高人民法院及最高人民檢察院的工作報告中，也多次提到要維護軍人軍屬權益，包括墊支士兵家人工傷賠償、懲罰軍嫂「偷食」等，並點名網絡大V「辣筆小球」貶損戍邊官兵。有內地政治學者對《蘋果》表示，中國在周邊局勢緊張下，不斷提升軍隊待遇及榮譽，是要提振部隊士氣，強化他們對黨及最高領導效忠。

近年中國國力增強後，在南海、東海、台海及中印邊境等的爭議也不斷升級，令解放軍的角色更形吃重。今年兩會，除了國防預算加至6.8%受關注外，周一（8日）最高法及最高檢也在工作報告中強調，要維護軍人軍屬合法權益，助力強軍興軍。

最高檢檢察長張軍在報告指，去年起訴破壞軍事設施、破壞軍婚等涉軍犯罪381人；另外，救助了378名遭受不法侵害的軍人軍屬、退役軍人，是2019年的3倍。

最高檢又點名早前因在網上質疑去年中印邊境衝突事件而被捕的「辣筆小球」，指檢察機關迅速介入這宗涉及惡意詆毀貶損衞國戍邊官兵的事件，並首次依3月1日施行的《刑法修正案（十一）》，以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕。

最高法院長周強則指，要拓展涉軍維權「信陽模式」、「鄂豫皖模式」實踐，去年審結破壞軍事設施、破壞軍婚等涉軍犯罪633宗，審結涉軍民商事案件10,418宗。又指要開闢涉軍維權綠色通道，為戍邊軍人提供司法保障。

報告首次披露，西藏前線軍人陽淵的父親，2019年工作時觸電身亡，去年3月湖南武岡市法院啟動涉軍維權通道，判處陳姓判頭賠償，但對方未履行責任，最終武岡法院、市委及政法委介入，全額墊付賠償。

獨立政治學者吳強指出，中共總書記習近平上台8年以來，退役及轉業軍人的維權規模越來越大。今年兩會強調維護軍人榮譽權益的問題，是發出安撫軍隊、提振士氣的重要信號，背後可能要進行更大的軍事鬥爭。

中印去年6月爆發嚴重流血衝突，但逾8個月後，中國才公佈解放軍的死傷人數。吳強認為，這反映涉及安撫陣亡軍人的問題，「每個烈士家庭背後也有相當嚴重的社會問題」，所以除了傳統維穩外，軍心穩定也成為北京的另一難題。他指，提高軍隊待遇及榮譽，目的則是強化官兵對黨及最高領導效忠。

YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry表示，未曾聽聞外國有類似內地的「破壞軍婚罪」，他指許多西方國家也已廢除通姦罪，破壞軍婚罪是否應保留值得商榷，「現代人權社會，婚姻自由是雙方的」，擔心法例遭濫用損害了軍嫂的再婚自由。

破壞軍婚罪是內地一條獨特法例，根據《刑法》第259條：明知是現役軍人的配偶而與之同居或者結婚的，處3年以下有期徒刑或者拘役。立例目的是確保軍人婚姻家庭穩定，解除軍人的後顧之憂。

最高法院長周強在2015年將河南信陽法院處理涉軍維權的工作概括為「信陽模式」、「鄂豫皖模式」。簡單而言，即地方法院主動介入涉及軍隊的民間糾紛，在問題未正式進入司法程序前，出面為當事人調解，例如軍隊提前解除租約、僱傭合約，甚至協助軍人親戚追討欠薪等。

《蘋果》記者／《北京日報》

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