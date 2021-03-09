早前上任的台灣陸委會主委邱太三曾稱會竭盡全力「讓兩岸春暖花開」，但大陸方面未有正面回應，反而持續派出軍機擾台，被視為對台灣以武逼和。今日（9日）台灣有民調顯示，逾7成台灣民眾認同兩岸應在對等尊嚴原則下有意義對話，與會的學者呼籲北京當局把握機會促成對話，又指大陸對香港的做法影響台灣民眾觀感，令他們懷疑大陸作出的承諾，因此學者認為無論是否開啟對話，大陸都不應以政治脅迫台灣民眾。

中華亞太菁英交流協會近日委託山水民調有限公司所作的民調，有78.5%民眾贊成台灣總統蔡英文主張的「只要北京當局有心化解對立，台灣願在對等尊嚴原則下，促成有意義對話」，顯示在武漢肺炎疫苗、鳳梨及香港等議題方面，大陸對台不友善，台灣民眾對大陸有負面看法的情況下，仍然希望兩岸關係維持穩定，台灣國際法學會副秘書長林廷輝希望「北京能夠好好把握機會」。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則認為，台灣民眾有很大意願在不設前提下恢復交流，北京當局應當反思。他指出，無論是國民黨還是民進黨支持者，民間對於總統蔡英文所提的有序交流、對等尊嚴下有意義對話等主張，接受度很高，象徵台灣社會有共識，期待兩岸間能有對話及互動。

王智盛亦提到，民調問卷未納入「九二共識」等前提，是因為從過往民調中可看到，「九二共識」已是不被承認的共識，而且有意義的對話及恢復正常有序交流，是不需要假設前提。

民調亦顯示，有61.3%民眾認為大陸在兩會期間，以「愛國者治港」名義改變香港選舉制度，是破壞香港「一國兩制」。台灣世代智庫執行長陳冠廷指，兩岸關係與香港議題互相牽動，大陸對香港的做法會影響台灣民眾，並讓台灣民眾對中共的承諾感到懷疑。因此無論是否要開啟對話，中共都不應以政治脅迫台灣民眾，並在不對等尊嚴下對話，因為「這也很明顯不是台灣政府和民眾的盼望」。

至於大陸禁止台灣鳳梨進口的事件，有64.2%台灣民眾認為責任在於對岸。

中央社

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