大陸對台軍事壓力不斷增加，有台媒報道，指解放軍正在大幅擴建距離台灣最近的兩個軍用機場，從該處起飛，戰機僅需7分鐘便可飛臨台北上空。又指，台軍最近檢討各戰區防空戰力，有民眾近日目擊復仇者飛彈車進駐淡水河口。

台灣《聯合新聞網》昨日報道，指據Google Earth最新衞星圖片發現，大陸在福建省距台灣最近的兩個軍用機場，正進行大型擴建翻修工程。該兩個機場分別是距台灣170的龍田機場、距台灣190公里的惠安機場。報道指，龍田及惠安機場均屬轉場用機場，戰時用於戰轟機進駐。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析指，惠安、龍田機場的擴建，是以典型的中共空軍基地作為配置基礎，主要特徵為主跑道以及平行滑行道，在主跑道受損時可以平行滑行道起降。其工程也同時進行跑道延長與增加停機坪。

他提醒，若結合預計2022年通車的「福廈高鐵」來思考，屆時「福廈高鐵」將連通中部戰區的「合福高鐵」、北部戰區的「京福高鐵」，中部、北部戰區的解放軍空降兵便可利用高鐵機動，避免衞星發現部隊集結，利用龍田、惠安機場對台突襲，令台軍預警時間非常短。

台灣前空軍副司令張延廷也指出，龍田跟惠安機場距離台灣很近，戰機升空後約7分鐘即可在台北上空，擾台的戰術價值非常的高，可以省時省油。

張延廷認為，這些機場在攻台前受到國軍威脅，戰術價值會相對降低，但大陸目前採取武力威嚇，則具很大的軍事及政治戰略價值。

報道引述台灣軍方將領指，因應突發狀況，參謀總長黃曙光去年底即下令各作戰區檢討防空戰備部隊編組、兵力及戰術位置。

該將領表示，針對中樞衞戍作戰，尤其要求北部作戰區重新檢討淡水河防防空火力與位置，整合部隊任務。淡水原有鷹式導彈部隊長駐，但近期已有民眾在淡水目擊復仇者飛彈車進駐。

《聯合新聞網》

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