全國兩會繼續在北京舉行，全國人大今日舉行小組會議，上午審議全國人大常委會工作報告，下午則審議包括「完善香港選舉制度的決定草案」、兩高報告等。主席團則會於上午11時召開第二次會議。

全國政協今日亦舉行小組會議，上午將討論兩高報告及審議各項決議及報告，下午則討論政協工作。政協下午還將召開主席會議，聽取政協第十三屆全國委員會第四次會議情況的綜合匯報，審議提交政協第十三屆全國委員會常務委員會第十六次會議審議的有關文件。

而正值兩會期間，有關領導人的消息備受關注。自由亞洲電台就留意到，近日內地有公司打算註冊「春華」為商標，卻被國家知識產權局以商標與國務院副總理胡春華的名字類似，「易產生不良社會影響」，申請遭駁回。

事實上，中共領導人的名字「神聖不可侵犯」，向來不得與任何負面東西扯上，尤其是總書記習近平，網民要是想談論他，往往都要有所避諱，改字、改音，以「習禁評」、「習卒習」 或「 革除陋習」、「革除陋刃」等各種方式表達。而這規定似乎擴展至中央政治局委員、國務院副總理胡春華。不少網民認為，「春華」二字在內地是非常常用的名字，不應與胡春華建立對應關係，亦沒必要禁止用作為商標。還有網民斥「只許州官放火，不許百姓點燈」，提醒日後有父母為兒女取名時，要萬分小心。

另外，兩會召開至今，官員出面發言，都聲稱要「捍衞國家主權」。國務院總理李克強在政府工作報告，提出了增加軍費以加強捍衞主權的能力，全國政協委員、中國作家協會副主席白庚勝昨天也提出騎呢提案，建議設計並製作「國服」，聲稱這不僅能擴大內需，創造巨大就業機會，還可以「堅定文化自信、樹立民族自尊、激活民族自豪感、宏揚民族精神、塑造民族形象」，更重要的是，有利於「強化國家認同，彰顯國家主體性，宣示國家主權」。

辛亥革命後，民國時期曾經先後將長袍馬褂、西服、漢服、中山裝、旗袍等定為「國服」，中共建政後則沒有確認「國服」。

自由亞洲電台／澎湃新聞

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