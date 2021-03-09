「回南天」的毛毛細雨令衣服很難乾，家中牆身還會滲出水珠。廣西南寧一名女網民近日就發佈了一段短片，分享在家中拍到的超誇張一幕。從畫面可見，其家中牆身因潮濕關係出現的水珠猶如「水舞間」，用手一掃就掃出一片「水牆」，地磚也「跟北方的澡堂裏一樣」，滲出一地水。

香港近日也是濕漉漉，坊間提供「回南天八大防潮法」，究竟有沒有用？《蘋果》記者找來化學博士K Kwong為大家拆解：

1. 用酒精抹發霉牆身

沒有用。酒精可以消毒、殺菌，但霉菌已滲入牆身，用酒精噴灑只殺了牆身表面的霉，霉在極短時間內又會再長出來，跟用濕布抹牆身一樣沒有任何用處。K Kwong說：「你當牆壁係泥就得㗎喇，裏面有養份滋養到霉菌生長，用酒精抹走咗表面嘅污糟嘢，喺泥入面嘅霉仍然存在嘅。」

2. 1：50漂白水抹牆身防霉

有用。K Kwong用的是濃度較高的1：24漂白水，但不要用濕布大力抹牆身，可選擇用廚房紙印一印牆身，這樣就能令牆身的霉菌消失一段時間，但缺點是漂白水殘留小量鹽份，日積月累下，就會導致牆身的批盪自行剝落。因此，可待牆身乾爽後，再用半濕的布抹牆身一次，即能有效帶走牆身的鹽份。

3. 點燃蠟燭防潮除霉

沒有用。點蠟燭的目的是讓室內乾燥，但容易引發火警，因為「要點（嘅數量多）到你生存唔到先得」，K Kwong說：「要好大火、好多蠟燭，嗰陣你唔夠氧氣都生存唔到」。

4. 舊報紙放入衣櫃吸濕防蟲

吸濕有用，但無法防蟲。用舊報紙防潮需要大量才有效，以一整份《蘋果日報》為例，將一大叠報紙剪碎後，放在太陽下曬一會，再塞在箱內當防潮珠用，這樣只夠為一支相機鏡頭抽濕，「咁你諗吓你個衣櫃有幾大，要用幾多份《蘋果日報》？」

5. 粗鹽水拖地

沒有用。K Kwong警告，千萬不要嘗試用粗鹽水拖地，因為會讓所有傢俬立即爛掉。他解釋，鹽會令金屬物件加速生鏽，當鹽溶在水中拖地，乾了之後的鹽粒磨擦力很強，試想像地磚或木地板隙縫和表面都被磨損，損失有幾嚴重。

6. 梳打粉加入洗衣機槽、排水口和馬桶防霉

沒有用。因為洗衣機、排水口和馬桶本身都有水，防霉最簡單原理是濕氣低，有水的地方放梳打粉吸濕完全沒有任何效用。

7. 用抽濕機、冷氣機抽濕

有用。K Kwong最推薦抽濕機和有抽濕功能的冷氣機，但一部抽濕機只在約100平方呎的小面積房間內夠用，一整間屋可能要幾部抽濕機才能達到效果。當然有抽濕功能的冷氣機更好，但缺點是耗電量大。

8. 衣櫃放防潮珠

有用。K Kwong提醒，防潮珠不是指一次性的、使用氯化鈣的「吸濕乜乜象」，氯化鈣吸濕後變成水，「流到周圍都係比較核突。」他建議，使用「氯化鈷」的防潮珠，在化工行買只需20港元就有一磅。這些藍色小顆粒吸濕後就變成粉紅色，之後可以重用。「如果用微波爐加熱就要好小心，建議最簡單嘅方法就係攞去暴曬。」K Kwong推薦另一款插電式防潮劑，吸濕後就變紅色，再插電就重回藍色，可以重用。

《蘋果》記者／人民網

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