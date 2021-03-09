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中美角力｜王毅促美恪守一中原則 白宮：續協台防衞 學者憂台海陷惡性螺旋

1小時前
中國外交部長王毅要求美國恪守一中原則，白官發言人則回應指對台立場明確，會持續協續台灣自我防衞。（資料圖片／Facebook）

中國外長王毅在兩會期間的記者會中表示，在台灣問題上大陸「沒有妥協餘地，沒有退讓空間」，敦促美國新一屆政府恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「玩火」的做法，慎重妥善處理涉台問題。對此，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應指，美國對台立場明確，會與盟友共同促進印太地區繁榮、安全與價值。

普薩基在白宮例行記者會上重申，美國長期以來依循三個聯合公報、《台灣關係法》與六項保證概述的承諾，也將持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，白宮的聲明顯示，美國對台的立場未有明顯轉變。

在台灣，國策院昨日（8日）舉辦座談會，軍事學者馬振坤指出，從大陸兩會的文件顯示，中共沒有對外採取軍事行動意圖，而美國總統拜登上台後，也把中國定位為戰略競爭者而非敵人，台灣總統蔡英文也不斷強調，台灣並無意改變台海現狀。

儘管美中台都無意升高衝突，但馬振坤認為，三方在台海、南海、東海及黃海的軍事行動，卻明顯呈現「惡性螺旋」狀態，台海周邊緊張形勢上升，主因則是大陸去年起頻繁侵擾台灣防空識別區（ADIZ）及越過海峽中線的軍事擴張舉動。他提醒台灣軍方應作出必要反制，但要避免向對岸傳遞錯誤訊息。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則認為，王毅的言論說明大陸認定「一中原則」是基本立場，「九二共識」是談判對話的基礎，而且大陸「堅定反台獨」的底線非常明確。他預計大陸當局會在兩會通過「十四五規劃」後，對台採取更積極的「促融」、「促統」的措施，例如讓更多台灣企業在大陸上市等。

路透社／中央社

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