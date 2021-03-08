【習權兩會】

十三屆全國人大第四次會議第二次全體會議昨日在京舉行，最高人民法院、最高人民檢察院會上相繼發表工作報告（兩高報告），雙雙把國家安全放在首位。在貪腐問題方面，最高法院院長周強特意點名陝西省委原書記趙正永、華融原董事長賴小民的涉貪案，指出兩案顯示中央的反腐決心。至於最高檢檢察長張軍，則在報告點名被指詆毀中印衝突陣亡解放軍的網紅「辣筆小球」，強調英烈不容詆毀。

兩高報告昨日不約而同把國家安全放在工作報告回顧部份的首位，當中最高法院長周強在報告指，要堅決維護國家政治安全，打擊境內外敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲顛覆國家政權，煽動分裂國家等犯罪，維護國家政治安全。

政治問題「司法化」

據旅美的中國問題專家鄧聿文向本報分析，兩高報告把國家安全放在首位這一點並不奇怪。不過周強當中提到的「維護國家政治安全」，就顯示出中共並不想把政治安全問題僅視作政治性質，於是分別透過兩高工作報告的表態，把政治安全的問題「司法化」，以法律的手段維護政治安全。

周強指出，最高法去年審結了逾110萬宗刑事案件，近153萬名罪犯被判處。此外，為維護防疫秩序和社會大局穩定，最高法過去一年亦審結近5,500宗涉及疫情的案件，涉及6,443人。

至於去年涉及港澳台的案件則有2.4萬宗，估計亦包括早前備受爭議的「12港人案」。不過，周強聲稱司法機構已把懲罰犯罪與保障人權相統一，保障被告訴求權利，確保無罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正懲罰。

在貪腐案件方面，周強指出去年涉及貪污賄賂、瀆職等案件約有2.2萬宗，涉及2.6萬人，其中被告屬中組部直接管轄的幹部有12人，並特別點名已被判處死緩、終身監禁的全國人大內務司法委原副主委、陝西省委原書記趙正永（涉受賄7.17億元人民幣，約8.6億港元），以及已被判處死刑的中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、原董事長賴小民，指出這些案件正顯示中央懲治腐敗的決心。

提網紅辱英烈定罪

而最高檢檢察長張軍同樣亦在工作報告中的回顧部份把國家安全列為首位，強調堅持總體國家安全觀，貫徹香港特區維護國家安全法，支持新彊等地依法防治暴恐犯罪。其報告在回顧「完善社會治理體系」時，更特別點名提到去年在中印邊境流血衝突中，因「詆毀英雄」而被拘的網絡大V「辣筆小球」，報告表示這是當局首次以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪對疑犯進行批准逮捕的案件。

另外在去年反貪腐鬥爭中，最高檢報告指受理監察委員會移送的職務犯罪超過近兩萬人，起訴超過1.5萬人；去年亦批准逮捕涉及疫情防控，如疫苗、檢測造假等的刑事犯罪，有1.1萬人因此被起訴。

張軍亦提到，執法司法機關過去一年涉及阻礙律師行使訴訟權的案件有968宗，按年上升超過三成，並指會保障律師依法執業。但值得留意的是，國內過去一年亦有不少維權律師仍被當局打壓，當中有部份更被借故「釘牌」。

央視