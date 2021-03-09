兩岸疫情最新數字：大陸昨日（8日）新增8宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川4宗、上海2宗，以及廣東2宗。大陸累計確診90,002宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診969宗，死亡個案10宗。

國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上宣佈推出中國版「國際旅行健康證明」，為推動世界經濟復蘇和跨境人士往來便利化提出了切實可行的「中國方案」。微信公號「領事直通車」昨即發佈，推出中國版「國際旅行健康證明」微信小程序（App）正式上線，歡迎中國公民使用。目前，該App只在微信供用戶下載，Google Play商店和iPhone App Store均沒有相關程式。

中國版「國際旅行健康證明」是一種綜合性證明，展示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗接種情況等。健康證明包括加密QR code，以供各國相關部門驗證並讀取個人相關訊息。

張伯禮：放心接種國產疫苗

至於，香港至今有3名市民注射中國科興疫苗後身亡，全國人大代表、天津中醫藥大學校長張伯禮昨受訪時仍然呼籲「請大家放心接種國產疫苗！」他希望香港能夠做好前段防控總結，吸收內地防疫成功經驗，廣泛推廣疫苗接種，相信香港抗疫形勢會逐漸好轉。

「但願天下人無病，何妨架上藥生塵。」張伯禮指，中國目前有4款新冠疫苗（國藥中生物武漢所、國藥中生北京所、科興，以及康希諾）獲得國家藥監局的附條件批准上市，其安全性和有效性得到科學驗證。

他指出，截至2月28日，中國已累計接種新冠疫苗5,200多萬劑次，尚未有嚴重不良反應的報告，充份肯定國產疫苗的安全性和有效性，而且，在適用人群方面，目的就是進一步提高疫苗使用的安全性，因此請大家放心接種國產疫苗。

他指出，現階段，海外的情況還不容樂觀，儘管全球確診患者死亡數量已連續6、7星期下降，但整體還是呈蔓延形勢，因而外防輸入這個任務不能掉以輕心，常態防控和局部小規模擴散的防控都要重視。他說：「我親歷了武漢和河北兩次抗疫，根據國家版指南，新冠肺炎患者經過積極救治，病毒檢測兩次核酸轉陰就可以出院，但核酸轉陰只表示沒有傳染性，而非完全治癒。」最後，他預計至少等到明年春天後，應該就可以摘口罩了。

中新社／澎湃新聞／國家衞健委網站

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