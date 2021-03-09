十三屆全國人大四次會議今日（10日）上午舉行代表小組會議，審議最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告。下午舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要、年度計劃、年度預算的四個決議草案，召開主席團第三次會議。

此外，今日上午，全國政協十三屆常委會召開第十六次會議。下午，全國政協十三屆四次會議在人民大會堂舉行閉幕會。

習近平當人大代表 內蒙即「脫貧」

中共總書記習近平5日出席十三屆全國人大四次會議時，胸前戴上「內蒙古自治區代表」的出席證。習在2018年人大改選時就一反常規，宣佈參選內蒙古自治區的人大代表，說要「表達黨中央對民族邊疆地區的重視，體現黨中央加快推進欠發達地區發展、打贏脫貧攻堅戰的決心」。以習的地位，當選內蒙人大當然是「零難度」，同時成功做出自己擁有「地方民意基礎」的畫面。官媒人民網今年初宣稱，內蒙古過去5年的貧困發生率已下降到「0%」，有輿論就揶揄，等於是有了習近平當人大代表，內蒙古就沒有窮人了。

不過，習近平在3月5日以內蒙古人大代表身份參加內蒙古代表團會議時，談的不是脫貧，而是打貪。他針對內蒙古的煤炭領域腐敗發狠話：「當人民的公僕，拿着國家資源去搞行賄受賄，去搞權錢交易，這個賬總是要算的。」

有分析指，打着「反貪腐」旗號去清洗政敵，一向是習的鬥爭手段之一。他在內蒙發起反腐風暴，其實是劍指頭號政敵江澤民及其親信。內蒙古是前總書記江澤民派系大將劉雲山的發迹地，他在當地經營20多年，建立龐大的利益網，家族擁有數百億人民幣資產，曾被多家港媒報道是該屆7位常委中最貪腐的。習近平剛上台時，劉雲山是中央政治局常委，也是內蒙古的人大代表。

劉雲山2017年就退下火線，鮮少曝光。去年起，內蒙古官場大地震，教育、能源、政法等系統的現任或前任官員紛紛落馬，到了去年底，劉雲山突然在潮州高調露面。外界分析，中共退休官員高調露面，通常都有「報平安」的味道；也有分析指出，習近平去年10月才剛去潮州參訪，劉雲山「緊隨着習大大的腳步」，有「效忠」的用意。

就在習近平揚言內蒙古官員貪腐「這個賬總是要算」的隔天，中共中紀委國家監委官網馬上發文稱，內蒙古整治涉煤貪腐，已處分逾1,400人。由此看來，習對於整肅江派人馬，力道並未放軟。有分析指出，明年中共二十大，習要爭取三連任，今年將是他清除反對勢力的最後機會。

政協：讓誘導未成年人玩網遊的違規企業傾家蕩產

日前，全國政協常委、民進中央副主席朱永新在《關於制訂未成年人遊戲國家標準，家校企協同履行監護責任的提案》中提出，制定未成年人健康遊戲方面統一的國家標準，並由國家推動強制執行。

朱認為，因為缺乏全國統一的落地標準、行業的數據不互通、家長的責任意識薄弱等因素，保護機制和規則仍有改善空間。他指，2019年推出的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，已從產品、相應管理功能設置、提供遊戲服務時間限制、遊戲消費限制等方面都有明確規定，在健康遊戲標準的執行上，已沒有技術問題。但有一些不負責任的企業在鑽政策的漏洞，甚至故意用各種各樣的誘餌和軟件，把未成年人誘導過來，同時幫他們躲避各種各樣的限制。

對於這些企業，朱永新認為應當設立標準，予以嚴厲處罰，「要讓他傾家蕩產，要讓他永遠不得再從事這個行業，我覺得這樣就可以保證大家在同樣的法律法規之下，來對孩子們提供健康的遊戲」。

另外，為防未成年人沉迷手機，以及網上不良內容對他們造成不良影響，全國人大代表、廣東百浩律師事務所主任黎霞建議，國家應扶持相關手機生産商開發未成年人專用手機，而這些專用手機必須且只能使用未成年人專用網絡、軟件，不能登入其他網絡及下載其他軟件。同時，國家應扶持開發營運未成年人專用網絡及軟件，並對相關內容和功能進行嚴格審查及監管。

新華社／台灣《蘋果新聞網》

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