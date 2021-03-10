「紅標米酒」屬台灣平價民生必需品，既可以直接飲用，也是廚房不可缺少的調味品。這款米酒過去曾因為被大量囤積造成缺貨而引發「米酒之亂」，連陳水扁、馬英九在競選總統時，都要關注米酒的議題，可見紅標米酒在台灣可算是家傳戶曉。惟有台灣傳媒報道，這款米酒已於今年2月停產，當巿面上的存貨全部售出之後，就會消失於歷史之中。

在台東近幾天有市民戶映，市區商店已買不到台灣菸酒公司的紅標米酒，許多超巿也不再出售紅標米酒。鄉下、原住民部落的雜貨店也缺貨。台灣菸酒股份有限公司人員透露，有將近100年歷史的紅標米酒在今年2月已經停產。

根據台灣財政部資料，在《菸酒稅法》實施前，紅標米酒每年銷售量約2.1億瓶，而目前在巿面上的價格大多是40元新台幣（下同，約11港元）一瓶。

紅標米酒伴見證着台灣的歷史。1998年台灣申請加入WTO，要廢除菸酒公賣制度，實施《菸酒稅法》，民眾因預期紅標米酒價格將上漲而恐慌，於是大量囤積，造成米酒缺貨，引發所謂「米酒之亂」，成為當年十大民生新聞之一。並間接造成地下非法私釀米酒的風氣盛行，甚至發生過有消費者誤用假米酒而中毒身亡之事件。

紅標米酒的價格也反映台灣的民生議題。前總統陳水扁2000年競選第10任總統時，文宣「米酒篇」提到「連米酒都買不到」，被視為說出當時普羅大眾及家庭主婦心聲。前總統馬英九2011競選連任時，推出全省廟口開講，細數政績，每到廟口手中必拿着紅標米酒，宣揚自己將米酒的價格由1瓶180元（約49港元）降至25元（約7港元）的德政，被當時在野的民進黨揶揄是「米酒總統」。

根據台灣菸酒公司產品介紹，紅標米酒早在1922年日治時期已開始釀造，現時的存貨是以台灣產蓬萊米為原料，並採用越南傳入的阿米洛法製程釀造，酒精度22度。

而於紅標米酒已停產，巿面上較難買到，台灣已有人開始改買貴5元（約1.3港元）的「紅標純米酒」。

中央社

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