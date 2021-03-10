美國總統拜登正式上任，外界關注中美兩國關係未來發展。《南華早報》周二引述華府官員表示，會面並非元首級，但是極高級別。有傳雙方正討論布林肯（Antony Blinken）與楊潔篪在美國阿拉斯加會面。有學者向《蘋果》分析，指若傳聞屬實，可能希望降低外界對這次對話的期待，不希望外界認為，在對話後兩國就會有突破。

另外，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）亦證實，美國正與中方「直接接觸」，又承認關注中國同時也尋求雙方合作。若布林行與楊潔篪會面，這將是美國總統拜登上任後，中美政府首次派遣最高層官員面對面會談。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對《蘋果》分析時指，中美雙方仍然存在磨擦，現在傳出會晤可能，至少放出一個大家願意對話的姿態。莊嘉穎指，若然兩國官員在阿拉斯加這個地點見面屬實的話，似乎希望降低外界對這個對話的期待，不希望外界認為，在對話後兩國就會有突破。因為目前中美雙方的差異還很大，兩國亦有各自的考量，美國兩黨對中國存有疑心，拜登政府身段太軟的話，在國內會遭受批評，同時，習近平也不希望在國內外被認為有退讓的感覺。

至於中方派出中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎和外長王毅，莊嘉穎也指，這一次的對話雖然不希望外界有過度期待，但始終還是美國政府換屆後中美首次高級別官員對話，內容不會太輕描淡寫，派出的人會有一定的份量和代表性，有資格談關鍵的問題，不過他強調「談歸談，有沒有突破又是另外一回事」。

《蘋果》記者

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