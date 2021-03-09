709律師王宇在前日國際婦女節獲美國國務院頒發年度「國際婦女勇氣獎」，成為全球14名獲獎者之一。惟她月初起失聯，未能出席網上頒獎典禮，引起美國國務卿布林肯關注。王宇於事前錄製的獲獎感言指出：「希望能有更多人站出來，為中國的法治和公平正義吶喊。」據本報記者獲得的消息，王宇本月初由北京赴廣州處理「惡俗維基」案，在茂名被國保盯上，失聯至今。

「我代理案件的過程中，也看到司法的腐敗和墮落。因此，作為一個法律人，我覺得有義務推進法治。我也希望更多人站出來，為中國的法治和公平正義吶喊。」未能出席網上頒獎典禮的王宇在短片細數2008年和2015年後，多次被中國當局迫害的經歷。美國國務院表彰王宇的新聞稿中寫道「她曾處理涉及法輪功、農民和上訪者等政治敏感案件，捍衞婦女和兒童權利、宗教權利、言論和集會及結社自由等」。

美卿：必要時為她發聲

布林肯致辭也表示，王宇是中國最知名的維權律師之一，她的工作令自己飽受當局的壓力，「我們感到憂心，因為我們知道她想要參加今天的典禮，我們會持續跟進這件事，若必要也會對她的案件公開發聲」。美國國務院副發言人波特則稱，王宇是一位「非凡的女性」，對中國乃至世界的女性來說是「鼓舞人心」的榜樣。

王宇Twitter最近一則帖文來自3月6日，她稱返回北京途中滯留廣州機場：「我2月24日剛做的核檢，昨天又做了，雖然報告沒出來，但等我到了北京，報告就能出來，但不行！兩會期間進京必須七天之內的核檢結果！難道北京人的命都貴些？兩會代表的命都貴些？疫情之名⋯⋯」

本報及自由亞洲電台獲得的消息均指，王宇與丈夫包龍軍在廣東處理「惡俗維基」案，被趕到廣東的天津國保加以控制。消息人士與王宇、包龍軍兩人最後的聯絡時間是3月7日，「（國保）準備把她帶到武漢『旅遊』，避免她接受採訪及參加網絡頒獎儀式。國保說就這兩天，過去就好了。我還是擔心，國保會利用這樣的時機，有可能敏感時間一過去，人又聯繫不上」。該人士又認為，比起頒獎表彰，美國督促中國政府釋放女性維權人士的實際行動更值得期待。

疑因聲援余文生被釘牌

2020年12月，北京司法局吊銷了王宇的律師執照，她相信與早前聲援另一709律師余文生有關。余文生妻子許艷也讚揚王宇：「在709之前就非常勇敢，很多朋友稱她是女漢子。 709被抓回家之後，還在繼續爭取代理案件，到了後期律師證被註銷，一直在堅持努力。」

國際婦女勇氣獎自2007年3月由時任美國國務卿賴斯設立，至今已有155名女性獲獎。中國過去也曾有獲獎者，如2011年得獎的中國首位專職公益律師兼婦女平權活動人士郭建梅，及2020年揭露新疆集中營狀況的新疆維人薩吾提拜。

美國國務院/自由亞洲電台