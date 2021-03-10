自美國前總統特朗普上任後，美台關係越見密切，間接讓中美及兩岸關係出改變。美國《野獸日報》（The Daily Beast）摘錄美國記者羅金（Josh Rogin）的新書《天國下的混亂》（Chaos Under Heaven）內有關美、中、台關係的篇章，其中寫到特朗普2016年12月2日與蔡英文通電話的始末。羅金透露，是長期友台的前國防部官員薛瑞福（Randall Schriver）促成。

當年有傳媒報道，二人通電歸功於前堪薩斯州聯邦參議員杜爾（Bob Dole），他的遊說法律事務所Alston & Bird每年從台灣政府獲得28萬美元（下同，約217萬港元）。

但羅金寫道，根據直接與事件有關的消息人士說法，特朗普團隊與台灣之間的真正聯繫，是透過美國前國防部印太助理部長薛瑞福。薛瑞福當時擔任華府智庫「2049 計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席，智庫由台灣政府提供部份資金。

文章提到，薛瑞福聯絡一個在國務院政權交接小組內工作的朋友說，他已與台灣政府官員談過有關特朗普與蔡英文之間通話的事；薛瑞福的朋友把這通電話列入特朗普的聯絡清單，再把清單送到紐約特朗普大樓（Trump Tower）。

特朗普當天按清單一個一個通電話，最後一個就是台灣。某些白宮內部人士透露，由於政權交接時很混亂，根本沒人及時注意到這件事和阻止。

部份知情人士質疑特朗普是否真的沒有意識到這通電話的意義。當時即將成為特朗普首席策略師的班農（Steve Bannon）堅稱，特朗普與蔡英文通話前有聽取簡報，班農提醒特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），兩人再一起向特朗普提出警告說，中國政府勢必會抗議。

文章寫道，班農心裏其實認為激怒北京不是壞事，而且他覺得特朗普也有同樣的想法。班農當時表示：「如果你接通了電話，在（亞太）區域會是爆炸性事件，但你會讓（中國政府）處於劣勢。」特朗普回答：「那好，我肯定要接這通電話。」

該次通電話僅有數分鐘長，且無太多實質內容，但通話本身就足以令人震撼，媒體指這是愚蠢的錯誤，甚至是魯莽的挑釁。班農則指，特朗普訝異華府傳媒的反應，對北京政府迅速譴責的反應則不感到意外。

特朗普隨後發推文指電話不是他主動打的，內容是「台灣總統蔡英文今天打電話給我，祝賀我當選。謝謝！」這讓北京坐立難安，與台灣領導人通話，是中國領導層無法視而不見的公然冒犯。

文章提到，後來，在庫什納安排下，特朗普與中國國家主席習近平通電，特朗普向習近平承諾，不會再接台灣領導人的電話。班農卻認為特朗普與習近平通話是庫什納天真的讓步，也是特朗普的一步錯棋。

文章指出，在中美元首通電話之後，特朗普在整個任期對台灣的態度冷淡和不尊重。美國政府內，人人都知道特朗普的想法，雖然政府內部的官僚層級全是挺台灣的鷹派，卻都在特朗普任期首3年間，極力避免公開對台灣表達同情或支持。

中央社

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