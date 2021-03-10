最高人民法院院長周強周一（8日）提出，要加強建設智能法院，構建領先成界具中國特色的互聯網司法模式。有報道指，中國在十四五規劃中會進一步利用大數據、區塊鏈、人工智能等高科技升級智能法院系統。但有美國學者指出，法院智能化可能達致較公平的同時，也令政府更加集權。

《南華早報》報道，中國正雄心勃勃在司法系統中引入大數據分析、人工智能及區塊鏈等科技，來簡化法院程序、提高訴訟透明度、監督法官等。而據最高人民法院（最高法）報告，自2014年以來，全國各地的法院向數據庫上載了超過1.2億宗判決，網上直播超過1,100萬次審判。

報道指，隨着透明度提高，內地各區的法院開始測試智能法院的不同項目，包括電子取證。

在去年2月至12月疫情期間，中國的法院在網上處理了逾700萬宗案件，網上調解超過400萬宗個案，較前年同期上升7倍。

最高法報告又指，在2016年至2020年十三五期間，內地法院將220萬宗案件細節上載到大數據平台，並利用大數據分析出870個特別報告。此外，又將逾6.4億宗數據上傳到區塊鏈平台。

人民大學教授金海軍表示，區塊鏈存證對處理智識產權案件特別有用，過去類似案件要經公證人確認證據，成本十分高。區塊鏈技術則可準確紀錄相關證據，防止被刪改。

他又指，智能法院還能令司法機構保持最大限度的運作，即使在疫情大流行期間，仍能以網上庭審方式運作審案。

報道指，根據十四五規劃，內地目標是在2025年將知能法院升級至第四代，即將所有司法資料數據化集中到統一的平台，並集中監督。

不過，美國加州大學法律教授Rachel Stern及美國哥倫比亞大學法學院李本（Benjamin L. Liebman）則認為，中國推動的智能法院是一個自上而下，讓中共總書記習近平更方便集中政治權力的系統，確保所有法院判決更加一致，令司法機構更公平，並讓人民更信任法院的裁決；另外，依法治國是習近平統治的一個重要特點，而法院廣泛使用大數據分析及人工智能將有助中國司法機構成為全球參與者。

《南華早報》

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