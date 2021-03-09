包括英美等多個西方國家去年起以新疆存在「強迫勞動」為由，禁止新疆產的棉花等產品進口。新疆官媒「天山網」稱，當地部份企業和民眾正在委託律師，起訴近年發表多份關於新疆「再教育營」研究的德國人類學家鄭國恩，理由是「受其謠言誤導」致使他們聲譽及經濟損失。

要求賠償道歉

天山網稱，當地民眾指稱鄭國恩散佈「強迫勞動」等涉疆謠言，令部份國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花及棉花製品，新疆部份棉農和加工企業因此遭受了「較大經濟損失」，因此已向新疆地方法院提起民事訴訟，要求鄭國恩道歉並賠償損失。報道指鄭國恩是美國極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」的成員，也是美國反華研究機構骨幹，近年來「在社交媒體上頻頻發表涉疆言論，炮製『新疆對少數民族實行強迫勞動』等涉疆虛假學術研究，受到西方媒體追捧。」

另外，荷蘭議會上月底通過動議譴責中國政府對維族人實行「種族滅絕」，荷蘭55個華人團體在當地華文報章《聯合時報》刊聲明，斥荷蘭議會的動議「蓄意污衊抹黑，粗暴干涉中國內政」。流亡荷蘭、曾公開新疆集中營計劃的「中國電文」吹哨人阿斯雅批評，這些華僑社團利用荷蘭的民主和自由環境為中共辯護。

天山網