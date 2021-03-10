美國前國務卿蓬佩奧卸任後，接受中央社專訪時談論美台關係的話題時，對於解除美台長年交往限制，被視為雙邊關係一大進展。蓬佩奧認為，「那些規定沒有道理，美台之間應有更多公開對話，這對台海兩岸乃至於區域和全球都是好事」。

蓬佩奧在任內決定取消美台交往限制，放寬的限制包括台灣駐美代表處人員不得進入美國國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示青天白日滿地紅旗與其他主權象徵等，他解釋：「我們開始盯着它們（指限制條文）看，意識到這簡直是瘋狂，我們另有一整套不合理的規定。」他指出，鑑於美中之間的協議，美台雙方有套清楚的「理解」，美方希望持續遵循這些理解，「但這些（限制條文）是過去月復一月、年復一年像滕壺一樣層層疊加，因此我們決定對此進行全面檢視」。

蓬佩奧表示，經過檢視後，他們認定對美國來說合理的做法就是美台之間要有更多的對話，而且要能有更公開的對話，並以合乎美國長年「一中政策」的方式處理這件事，「於是我們就照這樣做」。他認為這麼做對大陸人民、對台灣人民都有益，也認為美國能在沒有這些「不合理的愚蠢行政限制」下與台灣對話，對整個區域、甚至對世界來說都會更好。

蓬佩奧宣佈解除限制後，台灣駐美代表蕭美琴2月10日前往國務院與代理亞太助卿金成會面，美國駐世界貿易組織代表團代理館長畢斯比（David Bisbee）應邀在2月11日與台灣駐世貿代表羅昌發晤談，駐日代表謝長廷則應邀前往日本駐日大使官邸，與代理大使楊舟（Joseph Young）晤談。

至於，部份美國國會議員呼籲美方強化與台關係，例如摒棄美方長期以來的戰略模糊政策、與台灣簽署《自由貿易協定》（FTA），或將駐美代表處正名等，蓬佩奧指出，美台間已有很大進展，他想要讓拜登政府有機會檢視相關議題。

中央社

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