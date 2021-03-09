兩岸關係緊張，中國國家主席習近平昨日出席全國人大解放軍代表團會議時，再次提到備戰，他強調由於國家安全形勢不穩，全軍要統籌好建設和備戰關係。

同時由商用衞星拍攝到最新照片顯示，解放軍正大舉擴建分別位於福建省龍田和惠安，兩個距台灣最近的軍用機場， 擴建工程包括增加停機坪等，而軍機從兩個機場起飛僅七分鐘即可兵臨台北。

身兼中央軍委主席的習近平昨提到，「要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程」；又要求軍隊做好準備應對複雜困難局面，堅決維護國家主權。習話音剛落之際，福建龍田機場和惠安機場兩個空軍轉場用機場被揭大舉擴建。衞星圖片顯示該兩處大幅加長跑道並加建停機坪。兩地距台灣本島分別170及190公里，距台北亦僅214及273公里。台灣空軍前副司令張延廷表示，戰機從兩個機場升空後七分鐘即可進入台北空域，擾台戰術價值極高。

有台灣軍方人士向台媒透露，台軍去年底已因應情況下令檢討防空戰備部署；尤其要求檢討淡水河防空火力與位置。近期亦有民眾在淡水目擊復仇者導彈車進駐。

復仇者導彈車傳駐淡水

面對大陸驕橫跋扈，台灣有民調顯示，逾七成台灣民眾認同兩岸應在對等尊嚴原則下作有意義對話，策劃民調的中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，台灣民眾有很大意願在不設前提下恢復交流，北京當局應當反思。

《解放軍報》/台灣《聯合報》