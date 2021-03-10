兩岸疫情最新數字：大陸昨日（9日）新增5宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海2宗，河南1宗，廣東1宗，陝西1宗；新增3宗疑似個案，全在上海。大陸累計確診90,007宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診977宗，死亡個案10宗。

四川大學華西醫院院長李為民於北京表示，該院研發的蛋白重組疫苗即將進入三期臨床試驗。他指，有逾千人參與疫苗的一、二期臨床試驗，均有較好免疫反應，副作用亦較少。他又透露，該院正研發新冠標靶藥，成功篩選出有高活性兼低毒性的小分子抑制劑，期望能盡快進入臨床階段應用。

對於有香港市民接種科興疫苗後有不良反應，李為民指，疫苗副作用少不代表無反應，提醒接種前要留意身體狀況，如有感冒便不應接種，有心血管病者也要等病情穩定才打針。

另外，中國工程院院士張伯禮接受商業電台訪問時表示，一般有7成以上人口接種疫苗可達群體免疫，但香港要達何種程度才可與內地恢復通關，他則指要看執行的具體情況，如接種率達9成，若接種人群分佈不均，一樣可有小範圍爆發風險。

張伯禮又指，目前未有報告顯示，內地已上市或正研發的疫苗不能應付英國的變種病毒，認為要加強病毒的流行病學調查和基礎研究，以迅速研製更具針對性的疫苗加強免疫。

新華社報道，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭強，代表逾百個國家在人權理事會上作共同發言。他表示，推動國際合作是全世界有效應對疫情的唯一途徑。

會上，各方普遍關注疫情對人權的影響、加劇全球不平等、種族歧視和疫苗民族主義等問題。

國家衞健委／商業電台／新華社

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