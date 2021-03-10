台灣揭發有中資景公司，以高薪搶挖半導體人才為大陸公司服務。有指，挖角公司曾在台灣科技大廠聯發科門外，明目張膽搶工程師，聯發科更曾發警告信要對方收手。有台灣業內人士指，大陸曾以5倍年薪利誘半導體業人才，現時主力搶奪台灣的晶圓代工、DRAM及IC設計人才。台積電等大廠則出重金留人，碩士畢業工程師可出31個月糧。

智鈊、芯道2公司被指挖走高科技人才，威脅台灣半導體業。據了解，芯道在2017年初成立，鎖定聯發科等IC設計大廠挖角，公司由比特大陸發出最初2個月薪資，其後自負盈虧。

據了解，芯道曾經到聯發科總部門口「截人」。聯發科2018年曾發函給芯道，要求對方勿妨礙營業秘密和智識產權。至於跳槽的員工同樣收到類似的提醒信。

對此事件，聯發科不評論和回應。

大陸近年在台挖角的著名案例包括有中芯國際晉用梁孟松、蔣尚義；山東泉芯挖角台積電南科高階主管等上百名，以及台灣巴斯夫有5名高階經理人跳槽江陰江化微公司，竊走巴斯夫硫酸、氨水純化機密等而被起訴。

微驅科技總經理吳金榮分析，以往對岸來挖角通常是用台幣直接換成人民幣，例如月薪5萬台幣（約1.4萬港元）就變5萬人民幣（約5.9萬港元），等於給5倍薪水，同時還有其他福利。

不過，吳金榮指，目前台灣半導體人才多對赴大陸工作持觀望態度，疫情影響外，兩岸關係轉劣、中美科技戰等俱為他們的疑慮。

至於大陸需要的人才種類，吳金榮指，因大陸的面板工藝已趕超台灣，目前主要瞄準晶圓代工、DRAM（動態隨機存取記憶體）及IC設計（積體電路設計）三類專才挖角。

為挽留人才，台灣最重要的半導體廠台積電，既打銀彈也打感情。台積電2019年的全球員工總體薪酬中位數約163萬元新台幣（約44.8萬港元），其中，台灣區新進碩士畢業工程師全年可出約31個月本薪，優於業界水準；普通員工平均整體薪酬約26個月本薪，每月平均收入為台灣基本工資3倍，這些數字已令許多上班族羨慕，但員工福利不止有薪酬好。台積電還有更多其他員工福利，包括結婚、育嬰、人權、退休金、保險、職災、休假、急難救助等，都有完整與貼心的照顧。

IC設計廠聯發科透過年薪獎金，積極留才，2018年聯發科就有14個月全薪、特別獎勵及分紅等，等於半年業績分紅當年度就可領。

台灣《蘋果新聞網》

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