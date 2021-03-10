內地網上經濟發展蓬勃，去年更因疫情人人無法外出，令直播娛樂產業迅速成長。內媒《上觀新聞》周三（10日）報道指，全國政協委員、致公黨上海市委專職副主委馬進近日就表示，「直播經濟」爆炸性發展的背後，產生多種如「網紅主播偷稅漏稅」等亂象，認為這成為了金融及稅務監管的盲區，並建議採取措施監管直播行為。

馬進引述中國互聯網絡信息中心（CNNIC）的《第45次中國互聯網發展狀況統計報告》指，截至去年3月，網路影片應用程式的使用時長，在手機所有應用程式的使用總時長中佔高達24.9%，而根據不完全統計，2019年度的直播打賞金額已達到200億元人民幣（約240億港元）。

馬進說，由於「直播經濟」引起「兒童高額打賞」、「經紀公司刷榜誘導消費者跟風打賞」、「網紅主播偷稅漏稅」等亂象，暴露了直播經濟背後，相關金融、稅務監管的盲區，遂建議採取措施規範直播行為，例如應將「消費者通過直播平台兌換虛擬貨幣行為」，定義為平台向消費者提供技術服務，消費者的打賞行為為消費行為。他說：「最高人民法院雖然已明確未成年人打賞無效，但是對於消費者通過直播平台兌換虛擬貨幣的行為卻沒有明確定義。這導致未成年打賞，虛假天價打賞等事件曝光後，平台往往採取消極手段，認為自身已在服務協議載明免責條款，不應承擔責任，變相導致消費者維權難。」

馬進又建議，稅務部門要加強對直播平台和網絡主播納稅情況監管，「國家稅務總局應強制要求直播平台將其進賬平台在稅務部門登記，同時要求平台和主播經紀人公司建立聯合結算賬戶，所有最終支付給主播的打賞款項均需通過聯合結算賬戶收支結算」；至於嚴重偷逃個人所得稅的主播，則要予以補繳稅款和處罰，並在相關媒體上進行公示，「稅務部門還可以從直播平台源頭查起，將網紅主播收入分類為有經紀公司代理或個體運營兩種，對於相關網紅主播個人所得稅申報進行監察」。

《上觀新聞》／新浪微博

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