同居風波，令台灣民進黨立法委員王定宇多年來的風流韻事一一被挖出。當事人對外表示只是業主和租客關係，但仍引發不少討論，王定宇的風流史火速被起底，指他婚前與女記者相戀時，卻與現時的妻子李淑吟奉子成婚，因此兩人結婚時相當低調，據說擔心到時有人鬧事。

一腳踏兩船 憂鬧事低調結婚

王定宇過去受訪時曾表示，當年結婚時，因為剛當選議員，不方便收利是，所以擺酒只有一桌，僅宴請親友，沒有盛大的婚禮，一直覺得對不起妻子。不過知情人士透露，20年前，王定宇同時與台南女記者及當時仍是辦事處兼職員工的李淑吟交往，由於未婚懷孕，最後王定宇李淑吟奉子成婚。雖然女記者自動退出，成全兩人，有傳當時女記者的乾爹並不接受，曾放話要為她主持公道，後來不了了之。該名女記者工作的電視台內部都知道這段往事，因此對王定宇同仇敵愾，即使王是台南重要政治人物，但該台至今鮮有播出其新聞，繼而傳出王被該台封殺的說法。

顏若芳曾入榜「10大正妹議員候選人」，民進黨黨內人士估計她擔任台北巿議員助理期間與王定宇認識，當年顏參選巿議員，王定宇曾到辦事處幫忙。此外，兩人都屬黨內派系「湧言會」成員，2019年，顏若芳擔任民進黨中央青年部主任一職，但同年8月，民進黨前秘書長羅文嘉有意把顏若芳調職，遭王定宇抨擊，更當場辭去黨內中常委職務。

台灣蘋果新聞網