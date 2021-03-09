中超2020賽季聯賽冠軍江蘇蘇寧日前宣佈停止球隊營運面臨解散，事件震驚足壇。近日微博等社交平台有網民號召抵制球隊贊助商蘇寧集團旗下的蘇寧易購等公司。有該隊球迷接獲公安警告在兩會期間不要「鬧事」。

報道指，江蘇蘇寧球迷俱樂部一名成員劉如（音譯）表示，眾球迷曾到省政府體育部門游說，但遭警告在全國兩會舉行期間，不要進行任何抗議活動。另有不願透露姓名的球迷指，中共發展足球也可以「很敏感」，球迷會曾接到公安電話，要求他們不要搞事。蘇寧贏得中超冠軍後約100天就停止營運，劉如坦言，「我感到某種跟我心靈十分密切的東西突然消失一樣」。

去年11球隊因欠薪停辦

自1994年中國足球職業化以來，三級職業聯賽已至少有95支球隊宣告解散。近年除蘇寧集團因表示要集中資源在核心的零售業務而放棄江蘇蘇寧，去年天津天海同因無力支薪解散，今年天津津門虎（前天津泰達）亦財困面臨散班。冠軍球會解散令中超淪為笑柄。近年不少資本巨賈紛紛入主中超，惟欠薪問題時有所聞，去年有11支球隊因欠薪遭足協清退。中國職業足球醜聞不絕，2003年末代甲A聯賽（中超前身），上海國際多名前國腳收賄放水，令同城的上海申花奪冠；執法球證陸俊亦被爆收受賄款。

法新社