多國考慮推出「疫苗護照」之際，內地前日起推出「國際旅行健康證明」，中國公民可以透過微信安裝，電子證明可顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。外交部領事司表示，健康證明將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮更大作用，為中國公民出行提供堅實保障。不過，當局未有交代它獲得世界上哪些國家承認。

外交部領事司微信公眾號稱，中國版「國際旅行健康證明」展示持有人的核酸、血清抗體檢測結果及疫苗接種證明。外交部發言人趙立堅昨強調：「中方推出中國版國際旅行健康證明，是發給中方進行核酸檢測或接種中方疫苗人員的文件。互認是指相互確認檢測或接種的有效性，在此基礎上雙方為有關人員提供便利。」

世衞反對用於跨國旅遊

不過，世界衞生組織稱反對推行「疫苗護照」用於跨國旅遊。世衞緊急項目執行主任瑞安指出，疫苗接種仍未在全球普及，可能對因為某些原因而無法接種疫苗的人不公平，而要求出示「疫苗護照」作為跨國旅遊，將進一步造成不公平。美國、英國、歐盟、新加坡、泰國和南韓均考慮推出「疫苗護照」，讓已接種疫苗的人入境後免於隔離。

中新社/法新社