【本報訊】現年49歲的王宇一直站在正義的前端，歷年來代理過多宗著名的維權案件，包括為大量法輪功學員的信仰進行無罪辯護，成為中共的眼中釘，也是在709大抓捕首位被捕的律師。王宇無悔維權，去年接受本報專訪時，嫉惡如仇更勝當年。

709首位被捕律師

王宇2004年5月開始在北京執業，2008年12月被天津鐵路誣陷入冤獄，令她對公民權利有重大的改變，獲釋後因悲憤從商務律師投身維權訴訟，成為卓越的人權律師。她為蒙冤受難的公民仗義執言，巾幗不讓鬚眉，為她贏得同行的稱許，如「中國最勇敢的女律師」等綽號。

在當局眼中，王宇是不折不扣的死磕派律師。她2015年6月公開聲援中國法輪功學員，向最高院控告前中共總書記江澤民「群體滅絕罪」後，遭新華網等中共喉舌點名批評。同年7月9日，她被人帶走，一家三口失蹤，成為709大抓捕首位被捕者。

王宇長年在體制內抗爭，受到國際肯定，被捕一年後獲頒歐洲路德維希—特拉里奧人權獎，評委會讚揚王宇「身為女性不畏危險、敢於發聲的精神，她寧願自己陷入險境，也要勇敢捍衞女性、兒童和受迫害的少數民族權益」；同年亦獲頒美國律師協會首屆國際人權獎。

然而，王宇在電視「公開認罪」時，批評外國頒獎給她是別有用心。當時外界已認為這有違王宇的性格，她本人其後亦澄清，當時是迫於當局壓力才說出違心話。目前她仍在維權路上深耕細作，篳路藍縷之堅毅教人佩服。