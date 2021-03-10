美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任內大力批評中共、力挺香港和台灣，以及制裁中共和香港特首林鄭月娥等官員，他於美東時間9日接受中央社專訪談到美台關係，拜登新政府的對華政策，以及2024年會否競逐美國總統等議題。

競逐2024年美國總統？

蓬佩奧在拜登1月20日上任後隔天在Twitter留言寫下「1,384天」，而1,384天後就是2024年11月5日，恰好是美國下屆總統大選的日子。記者查問他是否確有計劃，他未置可否，只說2024年「太遙遠」，他這一生雖曾為多年後的未來做計劃，但後來結果都不一樣。他又說，自己一直很幸運，獲得國家的善待。

未來會否訪問台灣？

對於蓬佩奧卸任後，不少人開始討論他會否訪問台灣。對此，蓬佩奧坦言不便評論。不過，未曾到過台灣的他補充說：「若有天有機會造訪那裏（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）。」

怎樣評價拜登政府對華政策？

對於拜登新政府和繼任人布林肯（Antony Blinken）的評價，蓬佩奧則認為現在評論拜登政府對華政策言之尚早，但就肯定布林肯為新疆發聲，並希望現政府能持續以「正確」方式對待中國。

他指出，布林肯已有公開談論新疆的種族滅絕。他讚許布林肯朝他先前努力的方向邁進，並說「希望他能比我們做得更好」。蓬佩奧又認為，有信心其任內所奠定的許多政策方向，都確實獲得美國跨黨派支持。他舉例，為了反制中國在香港作為而制裁北京領導階層的提案，獲得國會議員高票支持，美國對台灣人民也是跨黨派的力挺，「所以在很多方面，我都希望這一任政府能持續拿出正確作為。」

蓬佩奧分享他的反共經歷指，在冷戰時期服役期間，曾目睹獨裁暴政、共產主義對人民生活造成的影響，也看到共產主義的高度集權與威權本質所帶來的悲劇。最重要的是，他體認到這些會對美國造成風險。他指出，自己很早就明白領導人是誰事關重大，中國國家主席習近平從上任到往後幾年時間，都展現出對美國構成實際風險，「我擔任國會議員時就意識到這點，成為中央情報局（CIA）局長後更是近距離親身目睹」。

美國有何對策抗衡中國擴張？

習近平在2012年11月出任中共總書記，隔年3月成為國家主席。再加上面對中共加大打壓香港力道、持續拒絕交出武漢肺炎疫情初期的資料，以及軍事恫嚇台灣等一連串肆無忌憚作為，蓬佩奧認為要靠兩項行動反制，一是教育世界各地民眾，讓他們清楚中共的作為，二是以此作為基礎，建立全球反共的聯盟，「不管是東南亞國家，抑或是台灣、日本或南韓，他們會想知道美國致力於協助他們反抗習近平與他的暴政。」

蓬佩奧指出，他希望中國能夠改變方向，「這是中國人民希望看到的事，也知道這樣能改善中國人民處境」。他說，各國對於世界過去數十年來運行的方式有個基本的理解，國際社會只是要求她們在世界上能像個「正常國家」行事，不要有掠奪性的經濟作為，或威脅其他國家專屬經濟海域（EEZ），「她們（中國）嘴上常說雙贏，但我從沒看過雙贏，只看過中國贏，與他們交涉的國家輸。」如果中共不改弦易轍，世界就應該團結一致，反對中國政府違背國際基本理解的作為。

中央社

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