在全國兩會舉行期間，多名維權人士聲言遭公安維穩監控。旅居美國的內地維權人士李煥君今（10日）在Twitter發消息稱，她的姐姐李美青日前在北京被政府和公安以「兩會期間維穩」的名義控制多天，9日下午4時30分許，李美青還被迫服下100片安眠藥，現正在北京307醫院搶救中，生死未卜。

家住北京市豐台區石榴莊的李美青因房屋遭到強拆，多次上訪無果，還遭到當地政府的嚴酷打壓，她的妹妹李煥君因此流亡美國。李煥君曾經多次阻攔國家主席習近平、總理李克強等中國領導人訪美車隊喊冤。然而，不僅維權毫無寸進，甚至被安保打傷。李煥君的女兒、母親亦遭到株連，被當局以「可能危害國家安全」為由限制出境。

李煥君接受自由亞洲電台訪問時表示，自維權以來，她在國內的姐姐李美青每逢兩會召開之際都會「被旅遊」幾天，但今年情況更為嚴峻。她說：「因為每次維穩期間，他們（維穩人員）都是把李美青帶走幾天就放了。但這次我姐突然給我打電話，她的狀態就不好，她說：『他們迫我吃藥，吃了一大把的安眠藥』，然後他們就開始搶她手機。」

據李煥君獲得的消息指，李美青在2月26日為了躲避「被旅遊」而離家出走，但兩天後還是被維穩人員抓獲並帶走。李煥君稱，昨日下午4時半左右，李美青被迫服下安眠藥後，被送到北京南苑醫院洗胃，當時李美青尚處於清醒狀態。事發不久，李美青再次被轉往北京307醫院進行搶救。因失去聯絡，李美青目前是否脫離生命危險尚不明朗。

受李煥君的逃美的牽連，李美青在國內多次遭到村政府無理關押、毆打和虐待，多次命懸一線。李煥君認為，今年中共當局對維權人士的鎮壓手段更加殘忍：「我到美國以後，我姐接二連三被村委會的黑保安打，前兩次下手打沒打死，這次又逼吃藥。家裏的事也不給解決，一直說：『愛上哪告上哪告去！』」

Twitter／自由亞洲電台

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