中國自中共總書記習近平執政以來，國際關係越變越差。有常駐北京及香港的《彭博》專欄作家表示，習近平將他逼成強硬反華派，因習企圖改變世界對「好政府」和「民主價值」的定義，以令世人接受其殘暴行徑。唯一扭轉辦法是與中國抗衡。

過去逾20年多年在北京或香港工作的《彭博》專欄作家舒曼（Michael Schuman），日前在美媒《政客》（Politico）撰文，講述其對習近平的觀察，以及他對華立場的轉變。

舒曼形容，習近平「想要的世界是，讓中國主導全球經濟的制高點，並主導國際外交和話語權，但是這樣的世界對民主來說是不安全的。」

他批評，中國的領導層「是群討厭的人」，總是以殘暴手段對付異議者。作為經濟學者，舒曼長期在內地各處觀察，但隨着留華時間越長，他越感痛苦，認為「中國不是安全可靠的地方」，因為中國沒有人權，令他總是擔心「半夜被敲門聲叫醒」，「這情況令自己感到被出賣」。舒曼透露，有2名朋友最近便無故被中共拘留。

舒曼表示，他意識到，習近平已失去與美國合作的興趣，無論對話多少次也無法讓中國改變對美國公司不公平的狀況，「過去三年的（中國）發展才讓我真正變成對華鷹派」，認為其改變是「中共放棄了他」。

他指，過去20多年，雖然中國在美國幫助下，融入世界經濟，並以高科技來交流，但不認為中國的人權有改善，科技反令他們所說的每句話和行為都被監控着，「習近平把新疆許多維吾爾族人關在相當於21世紀西伯利亞古拉格的地方，卻毫不在乎；中國還撕毀與英國簽訂的條約（《中英聯合聲明》），對香港民主派人士下手，他們之中許多人已經身陷囹圄」。

舒曼認為，習近平越來越堅持中共的專制制度，「這對全球民主國家構成的威脅，要大於中國在貿易或技術上帶來的好處」。

他強調，中共領導層的存在是「對民主的威脅」，指關心公民自由的人不能再假裝沒有看見。舒曼重申，必須用制裁方式讓中共的侵犯人權行為付出代價，「與今天的中國抗衡的唯一辦法，就是讓更多人成為對華鷹派（強硬派）。」即使這個方案有些糟糕，但沒有其他更好的選項。

《政客》／《自由時報》

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