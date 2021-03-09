中美科技戰悄然加劇。在全國人大審議中的「十四五規劃」草案，提出加快發展人工智能（AI）、晶片、量子計算等七個戰略領域。有美媒分析指，中國在與美國的科技競賽中加大賭注，並努力在尖端技術等方面與美國一較高下。

《華爾街日報》中文網以「中美科技戰：中國瞄準AI、晶片等七大戰場」為題發表分析報道，提及「十四五規劃」建議五年內，中國以每年7%的速度增加科研開支；文章引述經濟學家指，中國在未來五年強調先進技術和創新。同時拜登政府正評估對華技術政策，以保持美國領先地位。美國參議院也提出草案，建議五年內投入1,000億美元用於研究人工智能等領域。

報道提到史丹福大學本月發表的報告顯示，人工智能相關期刊的引用量，中國已超越美國；並引新加坡學者分析，中國在人工智能等方面領先，使其在混合戰爭和情報戰中獲利巨大。不過報道指出，中國的其他關鍵技術如飛機研發及機器人均較落後。

修法滅「反習」勢力

另外，全國兩會正在審議一項草案，以授權人大常委會在全國人大閉會期間，除可決定部長人選，還有權任免「國務院其他組成人員」，據報包括國務院副總理和國務委員等級別的任免權。

時事評論員桑普對本報稱，這次修法反映習近平打算在此時期將所有可能出現的「反習」勢力消滅於萌芽狀態，亦代表中共領導層很可能即將會有人事變動，其中兩名副總理包括「團派」出身的胡春華和「上海幫」出身的韓正，均有可能在此時被拉下台。

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