大陸在美國限制高科技技術下鬧出晶片荒。台灣揭發，北京「比特大陸」早於2017年隱藏中資身份在台成立公司，3年來暗中高薪挖走聯發科等大廠數百名IC設計工程師，協助研發AI晶片，威脅台灣最重要的半導體業發展。新北地檢署昨（9日）大搜涉事公司多個地點，拘捕4名疑違反《兩岸人民關係條例》的公司負責人。

報道指，經營比特幣交易、設計比特幣礦機定製晶片的北京「比特大陸」，成立子公司「晶視智能」開發AI晶片，並在2017年隱藏中資背景，成立智鈊、芯道2間公司，分別由台籍的顏姓與黃姓男子當掛名負責人。而同案的晶視智能吳姓與曹姓董事，亦為台籍人士。

據了解，顏男、黃男組成挖角團隊，用2倍年薪吸引高科技人才跳槽，由於被接觸的台灣工程師多不願到大陸工作，於是改以智鈊、芯道為據點，在台灣發展成為大陸母公司服務的大型研發中心。

大陸方面甚至以智鈊、芯道的名義，頻頻到人力銀行網站高薪徵才，引起台灣當局警覺，調查之下發現3年間有數百名高級工程師，特別是IC設計的專才被挖走，令關鍵核心技術有外流危機，威脅台灣的半導體業發展。

消息指，被挖走專才的台灣大廠，包括聯發科、日月光等，部份被撬走的工程師還曾任職台積電。大陸媒體去年也曾報道，指聯發科曾向芯道公司發信，警告別侵犯知識產權與營業秘密，也提醒跳槽員工別違反競業禁止規定，以免觸法。

台灣的檢調事先清查金流認定智鈊、芯道2公司屬於中資，依《兩岸關係條例》規定。新北檢昨發動搜索約談，暫以可判處一年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元新台幣（下同，約4.1萬港元）以下罰金的《兩岸關係條例》未經許可而為業務活動罪嫌偵辦，若發現被挖角的工程師「帶槍投靠」，不排除以《營業秘密法》等重罪擴大偵辦。

目前，智鈊顏姓負責人、芯道黃姓負責人、晶視智能的吳姓董事和曹姓副董事4人被列為被告，除吳姓董事昨因不適停止夜詢，需今早再到新北檢複訊外，其餘3人分別准以10萬或20萬元（約2.7萬或5.5萬港元）保釋。調查單位並以證人身份，約談15名涉事公司的員工。

針對此案，日月光回應，關於該挖角案件並未涉及日月光，聯發科則是不評論和回應。

據《兩岸關係條例》規定，大陸企業到台投資或設立分公司，須先經台灣經濟部投資審議委員會許可，而經濟部更規定大陸的半導體業者、法人與人民，不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司。

台灣《蘋果新聞網》

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