台灣民進黨政治明星驚爆與黨內美女發言人同居，他被媒體揭一周五天不回家，與比他年輕17歲的黨內明日之星顏若芳，同進同出同一大廈，妻子生日亦不例外，消息震驚當地政壇。王事後回應只是租住顏若芳家中的房間，強調兩人僅業主租客關係，聲稱妻子知情。目前王妻未有出面回應。

台灣《鏡週刊》報道，王定宇家住台南，近幾個月，卻頻繁留宿顏若芳的台北巿寓所，一星期三至五晚。去年11月，妻子李淑吟生日前夕，王定宇竟然連續四晚都住在顏若芳家中，就連妻子生日當晚也不例外。王定宇通常周日晚上抵達顏家，就算顏若芳在外，王仍熟路地拿着門卡入內過夜。

其實顏若芳多次被拍到在寓所門外載王定宇外出。上周五清晨，正是王定宇52歲生日，他在facebook專頁貼出台北車站街景照，並留言「我要開始今天的工作囉，一起加油！ 」但傳媒發現王前一天在顏若芳家中過夜，直至翌日上午7時47分，被目擊步出大廈，登上一輛私家車，顏若芳充當司機送他到立法院上班。

取消挺鳳梨記招

王定宇與顏若芳同居疑雲昨日早上曝光，王定宇取消原本的挺鳳梨記者會，沒有公開露面。台灣蘋果新聞網透過私訊向王定宇求證，王聲稱與顏若芳是業主租客關係，他只是在台北租一個「可以休息的地方，使用率也還好」，剛開始租了幾個月，太太也知道這件事。顏若芳表示自己平常住在爸媽家中，並非經常住在該處，偶爾工作聚餐太晚，怕吵到爸媽，才會到該處休息，指單位為兩房一廳，王近半年提到想租房子，所以就以租金8,000元新台幣（約2,194港元）分租。顏若芳聲稱早上偶爾會順路載王定宇，兩人互動就像許多提攜自己的前輩一般，指傳媒看圖說故事，誤會大了。但立法院其實設有免費旅館讓立委留宿。

反中立場鮮明

王定宇1996年踏入政壇，由擔任台南巿立法委員的辦公室主任起步，深耕六年當選台南市議員，其後以問政風格強悍、反中立場鮮明，逐漸累積知名度。2016年在立法委員選舉中以全台最高得票紀錄當選，去年尋求連任，更一舉擊敗國民黨前主席洪秀柱，奠定黨內戰將地位。王定宇結婚19年，其妻李淑吟比他年輕11歲，外形甜美，二人育有三子。王定宇偶爾會在社交媒體上與妻子晒恩愛，曾在公開場合稱讚妻子是最大支柱。外表出眾的顏若芳則從擔任台北市議會助理開始從政，2014年，29歲的她當選成為當時最年輕台北市議員。即使2018年連任失敗，隔年顏若芳接任民進黨青年部主任，由於態度友好人緣佳，問政表現持平，成為黨內明日之星。

台灣蘋果新聞網／鏡週刊