全國政協委員、台盟中央秘書長潘新洋今（10日）在政協「委員通道」接受記者採訪時表示，有7萬多台灣民眾因新冠疫情影響留在大陸過春節，是往年的2倍多。他指認識一名在福建漳平種茶20多年的台灣茶農朋友，現在一家四代人生活、工作都在福建，「全家人安居樂業，生活幸福美滿」。還有一名做牛樟芝生意的朋友表示，現在大陸生活條件和各種生活環境越來越好，打算把新北市的母親接到大陸安度晚年。最後，他呼籲：「兩岸本來就是一家人，兩岸同胞應大力推動兩岸融合發展，應大力推動早日實現祖國統一。」

蔡英文定調：重啟核四不可行

今年是311日本福島核災10周年，台灣於8月將進行的「重啟核四公投」近期成為話題。台總統蔡英文今日在中常會表示，「核四絕對不是選項」，核四的安全不可信、潛在風險不斷增加，且其重啟之路耗資費時又不可行，政府將結合政府、市場和民間的力量，爭取更多支持，讓再生能源發展能夠更順利。

「我必須明確的告訴大家，核四絕對不是選項。」蔡英文解釋，第一個原因是，核四的安全不可信，核四過時的設計早就不符新的耐震標準，而且台灣位處地震帶，核四潛在風險不斷增加，尤其是鄰近的雙北人口稠密，萬一發生事故，後果不堪設想。第二個理由是，核四重啟將會耗資費時且不可行，因為廠商已經解散、設備也停產，不僅要重啟新的合約談判，過期的設備也要汰舊換新，再加上地質調查的重新評估，以及立法院預算審查，耗資巨大、曠日費時，更遑論核廢存放直到今天還是難解的問題。

台戰機去年訓練時數較往年增1,000小時

解放軍戰機近年擾台不斷，台灣國防部今日稱，擾台區域以西南防空識別區（ADIZ）為主、比率約97%；另統計2020年1月至11月空軍訓練時數為33,700小時，相比2017年2019年同期32,700小時，增加約1,000小時。

國防部指出，空軍去年度的基礎、駐地、基地、兵種協同及軍種聯合作戰等訓練項目，均依照計劃如期完成。由於去年9月起共軍擾台次數增加，已造成機隊維修、燃油成本增加，因此去年10月前已調整對共機擾台的因應措施，若共機為慢速機，則改以C-130H運輸機或P-3C反潛機應對，也強化「作戰任務在哪裏，部隊就在那裏訓練」的做法。

綜合報道

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