台灣水情上月起告急，部份地區要推出限水措施。不過，台灣的旱情未見緩和，中南部情況尤為嚴重。目前全台21座水庫中，有10座蓄水率不足2成，有水庫更已見底，全球關注的台灣半導體業也受威脅，要水車運水。雖然，有預測下周日（14日）降雨機會增加，但難以惠及最缺水的中南部，有氣象專家更預測，6月前靠降雨紓解台灣旱情的機會仍不樂觀。

台灣去年打破56年來紀錄，全年未遭颱風侵襲，致在豐水期內沒有帶來雨量，據台灣水利署數據，去年6至11月，水庫集水區降雨僅661毫米，較歷年平均降雨量少約1,000毫米，創歷史最低。

高雄部份地區在上月25日起更要實施減壓供水措施。

雖然，台灣北部近日有降雨。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也預測，下周日前後，桃園以北及東半部降雨機率逐漸提高，並轉有局部短暫雨。但由於中南部水庫未有明顯進賬，新竹以南的多個主要水庫，存量仍不足2成，其中台南白河水庫蓄水率掛零見底。

台灣氣象局預測，今年旱情可能在4月前也未能紓減；天氣風險管理開發公司總經理彭啟明指，5、6月西半部雨量偏少的機率較高，看不到颱風會提早生成帶來豐沛雨量，「要用最壞打算來面對缺水問題」。

嚴重旱情下，新竹、苗栗、台中也將減壓供水時段擴大為全日實施。高耗水行業如泳池、洗車等則只能獲八折供水。

由於工業用水也要減量供水，令全球鬧晶片荒下，需要全速生產的台灣半導體廠大受影響，台積電、聯電、世界先進等大廠上月底更啟動水車運水措施，支援晶片製造，確保生產穩定，但台灣缺水情況持續，將可能加重晶片缺貨潮。

台灣雖然常有颱風掠過，經常有雨，但因為中部有大山脈阻隔，加上山坡陡峭，河川短促、降雨不均等因素，令雨量快速的流入大海，水庫未必有效蓄水。所以台灣實情是長期缺水，平均隔2至3年便出現旱情，2002年更曾連續3年鬧水荒。根據去年的環境可持續指數（ESI），全球146個國家或地區，台灣是第18個最缺水的地區。

台灣《蘋果新聞網》／TVBS／中央社

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