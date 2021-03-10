全國人大宣佈將加快涉外領域立法推動反制裁。就在一周前，中國兩大電訊國企中國電科（CETC）與中國普天（Potevio）傳出將合併重組，打造成「通訊超級航母」。美國專家認為，中國電訊科技許多子公司遭到美國制裁，所謂的合併重組很可能只是移花接木，躲避制裁，華府對此應當警惕。

中國全國人大常委會委員長栗戰書周一（8日）表示，今後一年要加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」 ，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

中國普天轄下的東方通訊股份有限公司於上月24日發公告稱，中國普天正在與中國電科籌劃重組事項，中國普天整體產權擬無償劃轉進入中國電科，該方案尚待相關主管部門批准。

中國電科是中央直接管理的國有企業，在中國國內軍工電子和網訊領域佔據技術主導地位。據報，中國電科是中國唯一能夠同時為各軍兵種全方位提供訊息化裝備的軍工集團。中國電科旗下擁有46間國家級研究院所和11間上市公司，擁有員工22萬人。上市公司包括海康威視、國睿科技、四創電子、杰賽科技、鳳凰光學、華東電腦、天奧電子、衞士通、太極股份、ST電能、中瓷電子。

其中，在上海上市的視像監控設備製造商「海康威視」因涉嫌侵犯新疆人權而受到美國制裁，並於2020年6月被五角大樓列入中國軍事附屬公司的黑名單。自2018年以來，中國電科旗下已有至少6間研究所被列入美國商務部的實體名單。

中國普天是國務院國資委直接管理的央企，全名中國普天信息產業集團有限公司，員工約2萬人。但是中國普天並未像華為那樣把握5G機會，旗下曾有5間上市公司，但業績低迷，其中上海普天已於2019年主動退市。

有中國媒體形容，兩間公司重組後將成為中國訊息技術界第三大公司的「超級航母」。美國《美中科技大戰》作者章家敦（Gordon Chang）認為，這次重組符合了中共喜歡把大企業變成巨型企業的一貫做法。他認為，這次重組可能是移花接木，躲避美國制裁。他又指，中國官員採取任何行動都不是出於好的意圖，因此美國需要密切關注這次合併後的情況。

章家敦指出，這次的合併跟上次華為為了規避制裁，宣佈出售旗下手機品牌「榮耀」的做法相似。去年11月，華為宣佈出售「榮耀」手機業務，以使「榮耀」免受美國政府的制裁。

新美國安全中心（CNAS）技術和國家安全項目的研究助理里科寧（Ainikki Riikonen）認為，這次重組選擇的對象是電訊公司，也是中國軍方的供應商，說明這次重組是增加中國對美國制裁的抵禦力的措施。

里科寧認為，重組會進一步降低這些公司活動的透明度，使國際分析人士更難追蹤這批公司的活動；但這種不透明並不是新鮮事。她預期美國決策者將繼續開發更多從風險入手的方案來處理與中國軍方有關係的實體企業。

美國之音

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