帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei Olkeriil）今（9日）證實，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將訪台，確切時間則視乎台帛何時執行旅遊氣泡，「可能落於3月底或4月初」。

歐克麗今日以電郵回應中央社，台帛正在協商惠恕仁的訪台細節。她強調，帛琉赴台的旅客應不必隔離，畢竟帛琉境內並沒有武漢肺炎個案，帛琉旅客抵台時，也將交付武漢肺炎的陰性檢測報告。她回覆指，帛琉今年1月便開始推動注射武肺疫苗計劃，而美軍醫療小組也正在帛琉協助當地落實這項計劃。

指揮中心指揮官陳時中在記者會稱，旅遊氣泡涉及兩國間的協議，先前雙方早已開始洽談，但因農曆年，以及桃園醫院事件讓討論進度延滯，目前台灣對於防疫基本要求及需求已經確實，將盡快和帛琉洽談，只要雙方合意就能盡快實施。

台灣交通部長林佳龍則稱，交通部轄下部會的準備工作已做好，包括民航、觀光、旅遊業等配套方案，就等待中央流行疫情指揮中心決定開放。林佳龍在立法院接受質詢時又透露，目前包括日本、南韓、越南、新加坡等都和觀光局有密切聯繫商談「旅遊氣泡」事宜。

根據台《蘋果新聞網》掌握的可靠消息，疫情後旅遊型態將有別以往，只要為做好防疫，啟動旅遊氣泡後，僅接受7成的接待量，採取「團進團出」，必須與當地居民保持社交距離。也由於接待能量受限，加上防疫成本，業界推斷帛琉團的團費可能會翻倍增長，過去帛琉團約5天、團費4萬元新台幣左右（下同；約1.1萬港元），旅遊氣泡重啟後，價格可能會變成約5天、團費8萬元左右（約2.2萬港元）。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！