台灣鳳梨（港稱：菠蘿）遭大陸惡意封殺，不只引發民眾搶購鳳梨支持農民，熱潮更蔓延到香港、日本、澳洲等地。在日本，不只日本民眾爆買台灣鳳梨，日本電視台也安排美女主持人田中瞳試食台灣鳳梨。畫面顯示，田中瞳拿起超大塊的鳳梨大口咬下，可愛模樣被日本網民瘋傳討論，不少人稱讚「台灣鳳梨十分可口」，批評中國暫停進口，也表明往後將繼續支持台灣鳳梨。與此同時，台灣經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的東京食品展台灣館也於昨日開幕，日本眾議員兼首相輔佐官木原稔參觀台灣館時，帶了一個台灣鳳梨給首相菅義偉品嚐。

日本WBS株式會社旗下的「テレ東NEWS」近日播放台灣鳳梨相關節目，介紹台灣鳳梨遭到中國暫停入口，並由田中瞳對着鏡頭品嚐台灣鳳梨，只見她叉了一塊切成長條狀的鳳梨對着鏡頭介紹來歷，接着從頂端處大口吃下，觀眾看起來也感受到鳳梨的滋味。

田中瞳試食台灣鳳梨的畫面引發日本網民關注，不少人紛紛在Twitter發文稱讚田中瞳「真是太可愛了」，畫面也被瘋傳至日本「2ch」、「5ch」等社交論壇，許多日本網民稱讚台灣鳳梨十分可口。

東京食品展台灣館開幕

台灣貿協表示，隨着大陸暫緩進口台灣鳳梨，也引發日方各界對台灣鳳梨熱情支持，台灣館中最受矚目的產品可說是鳳梨，包括新鮮鳳梨以及加工製品，吸引多家日本媒體如NHK、東京電視台、朝日電視台等前來採訪。

日本首相輔佐官木原稔今早由駐日代表處副代表蔡明耀陪同參觀台灣館，對台灣鳳梨愛不釋手，手拿一個鳳梨還邊聽台灣貿易中心東京事務所職員解說產品的特色。他說：「剛好鳳梨的問題在日本成為話題，我是（跨黨派國會議員組成的）日華議員懇談會事務局長，希望能幫忙台灣好好解決問題。」逛完台灣館之後，接到首相官邸（行政中心）的電話，叫他趕緊回去，他在離去前說，要帶一個台灣鳳梨給首相品嚐。

貿協表示，台灣鳳梨賣點是「鳳梨心可食用、果肉細緻，香氣十足」，雖然較菲律賓菠蘿零售價格高出1倍，仍被日本民眾搶購一空，在東京、大阪及福岡外館連日來接到當地民眾、日本進口商、超市，以及媒體電話，也紛紛詢問哪裏可以買到台灣鳳梨。貿協準備將台灣鳳梨推廣到新加坡、加拿大等地，舉辦海外記者會和鳳梨速銷活動。

台灣人捱貴鳳梨

台《蘋果新聞網》近日走訪多個街市發現鳳梨價格不跌反升，一個鳳梨今日竟飆漲至100元新台幣（下同；約28港元），讓民眾直呼「已經1至2年沒有看過這個價格」，是否有人利用民眾愛台灣炒高鳳梨價格？農委會回應，目前仍處於合理範圍內。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，自大陸2月25日通知台灣禁止鳳梨進口，台北批發市場鳳梨批發價為每公斤25.3元（約7港元），26日農委會對外召開記者會當天則為25.9元（約7.2港元），而禁令正式公佈的3月1日後首個開市日，由於供應量增加，令價格略為下滑至每公斤22.8元（約6.3港元），但自3月5日起，不論交易量多寡，批發價格都是31元（約8.6港元）起跳，今則來到33.3元（約9.2港元）。

在街市買菜的林太太表示，「已經1至2年沒有看過這個價格」，但她也說同一條路上也有水果行一個50元（約14港元），一般攤販則是60至80元（16至22港元）不等，讓她直呼「沒有便宜，還比較貴耶！」

中國於上月宣佈暫停進口台灣鳳梨，意外引發台產鳳梨爆買。台灣鳳梨價格比菲律賓貴2到3倍，在海外市場仍被搶購一空。台灣副總統賴清德日前在Twitter還感謝日本網民力挺搶購，台灣已經收到來自日本超過5,000噸的鳳梨定單，創下史上最高金額，除了保證「台灣鳳梨非常好吃，包準人人滿意」，還與日本人相約來到總統府，要請大家吃一塊鳳梨酥。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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