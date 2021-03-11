今年的全國兩會，似乎處處充滿「習權」暗示。日本經濟新聞今日刊登一篇分析文章，再次將焦點放在中共總書記習近平的兩隻茶杯上。分析指，中國官場文化其中一條潛規則就是「人走茶涼」，而習近平這兩杯茶就隱藏了他不止不會「茶涼」，飲完這杯茶後，還有下一杯等着他的意思，暗指他將會「三連任」。

日經新聞的文章開首就提到，中共喉舌《人民日報》2015年8月就發佈了一篇具有高度象徵意味的署名評論文章，指一些領導幹部「不甘心退休後落個『人走茶涼』，於是千方百計延伸權力，不管政策如何、不顧政德影響，努力讓那杯『茶』始終熱着」。這篇署名文章還強調，「『人走茶涼』是對世態炎涼的一種形象表達，經常有人以此慨嘆離開工作崗位後處境的變化，但對於『人走茶涼』需辯證看待，不在其位，不謀其政』的這種『茶涼』，應當成為一種常態」。

而在今年兩會中，習近平面前放了兩杯茶，這是個不尋常景象，中共中央政治局的其他6名常委，包括國務院總理李克強在內，面前都只有一杯茶。這景象猶如在說，在位將屆10年的習不僅不會「茶涼」，還有下一杯茶等着他喝。

文章指，習近平這兩杯茶，最早出現於4日的全國政協十三屆四次會議開幕會上，之後在習出席其他小組會議時也可見到。此外，還有不少「與眾不同」的地方，顯示這兩杯茶是特別為習而設。這個現象在以往的兩會中並沒有出現。

文章指，確實這只是一杯茶，但在中國的政治中，象徵、身份和禮儀都有重要意義。如果這兩杯茶的第一杯意味他於2012年至2022年間的兩次5年制任期，那麼，第二杯茶就可能意味他將在明年中共二十大連任。至於任期會有多長？另一個5年？10年？還是永續？

文章也指，這第二杯茶的出現，也可能與保安措施有關，原因也許是武漢肺炎的爆發。然而，事實是習享有了不一樣的待遇，讓大家知道，中國傳統的集體領導制度已經崩潰。

文章最後留意到，在昨日（10日）的全國政協十三屆四次會議閉幕會上，習近平面前只有一杯茶，「是內部反對如此大膽的權力展示嗎？」

不過，經翻查以往報道發現，去年10月23日在北京舉行的「抗美援朝戰70周年紀念大會」上，習近平面前也擺放有兩隻茶杯。

日本經濟新聞

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